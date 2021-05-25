المرأة

فنانة شهيرة تُعلن وفاة شقيقتها الكبرى بعد رحيل والدتها بيومين

Lebanon 24
25-05-2021 | 14:00
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أعلنت الفنانة نانسي صلاح، عن وفاة شقيقتها الكبرى ميرفت عبد الفتاح، وذلك بعد يومين فقط من وفاة والدتها.

ونشرت نانسي، صورتها مع شقيقتها عبر "إنستقرام"، وكتبت: "البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ، انتقلت إلى رحمة الله أختي الكبيرة وأمي الثانية ميرفت عبد الفتاح، العزاء والدفنة بإذن الله في المقابر، مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، اللهم أجرنا في مصيبتنا، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته أمين يارب العالمين قلبي واجعني يارب، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة".
 


وكانت نانسي صلاح، قد أعلنت وفاة والدتها صباح يوم الأحد 23 ايار الجاري.
المصدر: نواعم
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