إليكِ أهم 4 نصائح لاستخدام العطر بالشكل الأمثل

إضافة إلى الرائحة الجميلة للعطور، يمكن أن يخلق وضع العطر إحساساً بالهوية، ويمكن أن يذكرك بالذكريات الجميلة في كل مرة تعود فيها إلى رائحة معينة.

وقد كشف خبراء عطور من شركة ميكا لمنتجات التجميل والعناية في حديث مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن أربع نصائح مفيدة لاستخدام العطور، على النحو التالي:

احتفظ بعطر مميز

من بين مجموعتك الشخصية من العطور، يجب أن يكون لديك عطر مميز تلجأ إليه عند اللزوم، لأن هذا الأمر يجعل اختيار العطر أمراً سهلاً عندما تكون في عجلة من أمرك. كما أن استخدام عطر معين بانتظام سيدفع الآخرين لربط رائحته بشخصية مستخدمه وتذكره كلما استنشقوا رائحة هذا العطر.



اختيار عطر للنهار وعطر آخر للمساء

بحسب الخبراء، من الضروري اختيار عطر للنهار وعطر آخر للمساء، فهذا سيمنحك الفرصة لاستخدام العطر بشكل يتناسب مع كل مناسبة وكل وقت. وينصح الخبراء باختيار عطرين من نفس عائلة الروائح لكي لا يحدث تضارب في الرائحة إذا استخدمت العطرين في نفس اليوم.

امتلك عطراً لكل موسم

مع تغير الفصول، يجب أن تتناسب عطورك أيضًا مع حالتك المزاجية وأسلوب حياتك وملابسك.

في الصيف، انتقل إلى روائح الفاكهة، والعطور الخفيفة، وفي الشتاء، اختر الروائح الخشبية وروائح التوابل، أما في الربيع فيمكنك اختيار روائح الأزهار والورود.



امتلك مجموعة متنوعة من العطور

يوصي الخبراء بامتلاك مجموعة متنوعة من العطور، وذلك بهدف عدم الالتزام بعطر واحد لجميع المناسبات، فالتنوع مطلوب ويساهم في تنشيط المزاج وتغيير الروتين.