المرأة

البشرة الجافة... أي سائل استحمام يناسبها؟

Lebanon 24
25-05-2021 | 23:00
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إذا كانت بشرتك جافة، يجب أن تنظفيها من دون فركها بقوة. يقضي الحل باستعمال منتج يستطيع تنظيف البشرة وترطيبها وتغذيتها في آن.

محتوياته

• الماء: إنه العنصر الأساسي كونه يشكّل 70 أو 80% من هلام الاستحمام.

• مواد خافضة للتوتر السطحي: تشكّل بين 10 و15% أو حتى 20% من تركيبة المنتج. تتّصل في ما بينها لتشكيل منتج ينظف البشرة من دون تجفيفها. يتألف المنتج غالباً من عنصر أنيوني ينتج رغوة وينظف البشرة وعنصر آخر مذبذب يكون ملطّفاً وتتحمّله البشرة.

• عناصر دهنية: تنتج هذه العناصر طبقة مغذّية وواقية على سطح البشرة بعد شطفه. أو تشمل عناصر مرطّبة لحبس الماء الموجود في البشرة.

• مواد حافظة: تعطي مفعولاً مضاداً للميكروبات. قد تتألف من حمض عضوي وملح الصوديوم مع عنصر يحمي من الميكروبات وتتحمّله البشرة بسهولة.


• عطور: تسهّل استعمال المنتج. إذا كانت العطور تستهدف البشرة الجافة، يكون العطر ناعماً ومن الأفضل أن يخلو من مسببات الحساسية.

• مواد ملوّنة: تكتفي هذه المواد بتجميل لون المنتج ويمكن أن تكون طبيعية أو اصطناعية.

• مواد لزيادة سماكة التركيبة: تُستعمل بودرة بيضاء غالباً لتحسين شكل المنتج وتركيبته. لكنها تختلف عن كريمات الاستحمام التي تضاف إليها مواد خافضة للتوتر السطحي.

مواد تستدعي الحذر

• الكبريتات: تشكّل هذه المواد الخافضة للتوتر السطحي رغوة كثيفة وتنظف البشرة جيداً لكنها قد تكون عدائية. لتجنب هذا الأثر، تأكدي من أنها مخلوطة مع عناصر ملطّفة ومن احتواء المنتج على عناصر دهنية.

• بعض المواد الحافظة: يجب التنبه تحديداً من مواد البارابين والفينوكزيتانول. عمدت ماركات كثيرة إلى التخلي عنها لأنها قد تؤدي إلى اضطراب الغدد الصماء.
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