المرأة

نفذ من الأسواق.. هذا سعر فستان نادين نسيب نجيم الأصفر الذي شغل العالم (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2021 | 10:00
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تألقت مؤخرا الممثلة نادين نسيب نجيم في حفل اعلانها سفيرة جديدة لدار مجوهرات، حيث ارتدت فستانا باللون الاصفر الناعم حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 

واختارت نادين فستاناً كأميرات "ديزني لاند" تميّز بقصّته الواسعة وحجمه الضخم وبأنه مكشوف عند الظهر، مع شقّ عالي والياقة التي تُعقد على الرقبة.

 

 

اطلالة نادين لاقت ترحيبا حارا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثنى الجميع على جمالها وحضورها المتميز.

 

 

الفستان من مجموعة Empire Line  للمصمم اللبناني، ومن خلال البحث على مواقع التسوق تبين انه نفذ من الأسواق وقد بلغت قيمته ما يعادل 6000 دولار اميركي.

 

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