بعد يومين من وفاة والدتها... انهيار الفنانة الشهيرة في جنازة شقيقتها

دخلت الفنانة نانسي صلاح، في حالة بكاء شديد، خلال مراسم تشييع جثمان شقيقتها الكبرى في مسجد السيدة نفيسة، والتي توفيت بعد يومين فقط على رحيل والدتها.وحرصت نانسي صلاح على وضع يدها على نعش شقيقتها وهي تبكي، حيث طلبت توديعها قبل إجراءات الدفن قائلةً: «بالراحة سيبوني أسلّم عليها الأول».وكانت نانسي صلاح قد أعلنت وفاة شقيقتها الكبرى صباح أمس الثلاثاء عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، من خلال نشرها صورة تجمعها بها.يُشار إلى أنه قبل يومين، رحلت والدة الفنانة نانسي صلاح والتي التقت بها أخيراً بعد 27 عاماً من الفراق، لرفض والدها منذ طفولتها لقاءها.