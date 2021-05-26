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المرأة
فوائد جمّة لزيت شجرة الشاي للصحة والجمال
Lebanon 24
26-05-2021
|
23:00
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أوردت مجلة إل "Elle" العالمية أن زيت شجرة الشاي "Tea Tree Oil" يتمتع بفوائد جمّة للصحة والجمال على حد السواء؛ نظرا لأنه يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات ومُعقم وقاتل للفطريات، كما أنه يساعد على شفاء الجروح.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه بفضل هذه المزايا يعد زيت شجرة الشاي سلاحا فعالا لمحاربة مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء.
ويعمل زيت شجرة الشاي أيضا على تعقيم فروة الرأس، ومن ثم يساعد في القضاء على قشرة الرأس ومواجهة تساقط الشعر، كما أنه يخلص جذور الشعر من بقايا مستحضرات العناية والتصفيف، الأمر الذي يساعد على نمو الشعر وزيادة كثافته.
كما أن تدليك الشعر وفروة الرأس بزيت شجرة الشاي يمنع تساقط الشعر ويحارب قشرة الرأس. ويمكن استعمال الشامبو المحتوي على زيت شجرة الشاي، كما يمكن للمرأة إعداده في المنزل بنفسها من خلال إضافة 100 مل من الزيت إلى 100 مل من الشامبو.
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