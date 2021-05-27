المرأة

برسالة مؤثرة داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟ (صور)

Lebanon 24
27-05-2021 | 02:00
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احتفلت الممثلة داليدا خليل بعيد ميلاد شقيقتها ساندي وقامت لهذه المناسبة بنشر صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام معها وكتبت كلمات مؤثرة وجّهتها لها.

 

وكتبت داليدا: "بعيدك بحب قلك إنك شقفة من قلبي وروحي وبحميكي برموش عيوني، قد ما تكبري رح تضلي زغيرة بالغلا وبخوفي عليك مع انك سندي وسنديانتي، يا رب نكون قدرنا نساند بعض، وقدرتي معي نتخطى المرّة ونقسم الحلوة سوا، عقبال الـ١٠٠ أميرتي الصغيرة وضلّ حدك لإفرح فيكي وشوفك أحلى عروس".

 

A post shared by 𝑫𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒍𝒊𝒍 (@dalidakhalilofficial)


 

وقد لاحظ المتابعون مدى الشبه بين داليدا وشقيقتها.

 
 
 
 
 
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