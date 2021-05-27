برسالة مؤثرة داليدا خليل تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟ (صور)

احتفلت الممثلة داليدا خليل بعيد ميلاد شقيقتها ساندي وقامت لهذه المناسبة بنشر صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام معها وكتبت كلمات مؤثرة وجّهتها لها.

وكتبت داليدا: "بعيدك بحب قلك إنك شقفة من قلبي وروحي وبحميكي برموش عيوني، قد ما تكبري رح تضلي زغيرة بالغلا وبخوفي عليك مع انك سندي وسنديانتي، يا رب نكون قدرنا نساند بعض، وقدرتي معي نتخطى المرّة ونقسم الحلوة سوا، عقبال الـ١٠٠ أميرتي الصغيرة وضلّ حدك لإفرح فيكي وشوفك أحلى عروس".

وقد لاحظ المتابعون مدى الشبه بين داليدا وشقيقتها.