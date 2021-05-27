الملكة رانيا تتألق بالعباءة التقليدية.. شاهدوا كيف بدت (صور)

خطفت الملكة رانيا العبدالله الأنظار بإطلالتها التي اعتمدتها بمناسبة احتفال الأردن بالذكرى الخامسة والسبعين لعيد الاستقلال، بالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية.

وتألقت الملكة رانيا بالثوب الأردني التقليدي إذ اعتمدت عباءة باللون الأسود مطرّزة بالورود، نسّقتها مع حقيبة من Nuniz Cairo، وحذاء بالكعب العالي من علامة Jennifer Chamandi Lorenzo العالمية.

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واحتفلت العائلة الملكية الأردنية بالمناسبة الوطنية في قصر رغدان في العاصمة عمان، بحضور الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وكبار المسؤولين.

ومنح الملك وسام مئوية الدولة لنحو 140 شخصية بارزة تقديراً لمساهماتهم في تقدّم الأمة الأردنية.

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ونشرت الملكة رانيا صورة جمعتها بالملك عبدالله الثاني في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، معلقةً بقولها: "مع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال احتفال بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الخامس والسبعين والذي أقيم بالأمس في قصر رغدان العامر، وتستمر المسيرة.. كل عام والأردن بألف خير".