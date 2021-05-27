المرأة

4 خرافات شائعة عن الخلافات الزوجية.. لا تصدقيها

Lebanon 24
27-05-2021 | 18:00
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الخلافات بين الزوجين أمر طبيعي، فهي دليل على تفاعل الزوجين معاً بشفافية ولا يتجنبان الصراع، ولديهما القدرة على النقاش وطرح ما في نفسيهما دون خوف، وأنهما على استعداد لإظهار الجوانب الجيدة والسيئة كل منهما للآخر، وأنهما يحاولان بناء حياة صحية وسعيدة معاً. فلماذا يظن الكثير من الناس أن الخلافات الزوجية سيئة، ويحاولون تجنبها بأي ثمن؟ الإجابة هي بسبب الخرافات الشائعة عن الخلافات الزوجية، التي تجعل الناس يخافون منها بنحو غير صحي، وإليكِ 4 خرافات شائعة عن الخلافات الزوجية، لا تصدقيها.

1- لا يجب أن يذهب الزوجان إلى الفراش قبل أن يحلا الخلاف بينهما
قد يحدث خلاف كبير بينك وبين زوجك، ويستغرق النقاش بينكما ساعات طويلة تصيبكما بالإرهاق الشديد، فهل هذا يعني ألا تذهبا للنوم، وأن تصرا على استكمال النقاش؟

الإصرار على استكمال النقاش رغم الإرهاق الشديد يأتي بنتائج عكسية، فالأفضل هو أن تذهبا للنوم وتأخذا قسطاً كافياً من الراحة حتى يكون ذهن كل منكما صافياً تتمكنان من مناقشة خلافكما بهدوء لتتوصلا إلى حل جذري، فقط احرصي على طمأنة زوجك أنكِ تحبينه، وأنكما بحاجة فقط إلى وقت مستقطع للراحة، من أجل استكمال نقاشكما في اليوم التالي بهدوء.

2- يجب ألا يعلم أحد بشأن الخلاف بين الزوجين
بالطبع لا يجب الحديث مع الجميع عن الخلافات الزوجية، ولكن وجود دائرة مقربة يمكن الوثوق برأيهم ونصائحهم، يساعد الزوجين على تجاوز الخلافات بنحو أسرع وأكثر حكمة، المهم هو اختيار من يؤتمن.

3- يجب ألا يرى الأطفال خلافات الأب والأم
 تحاولين بذل الجهد حتى لا يشاهد أطفالك أي خلاف بينك وبين زوجك، ولكن قد يحدث ويشاهدوا أحد الخلافات بينكما، لا تشعري بالذنب، بالعكس فإن أطفالك بحاجة إلى معرفة أن الزواج الصحي يواجه مشاكل أيضاً، هذا يؤهلهم إلى الواقع في المستقبل، كما يعلمهم كيفية حل الخلافات مع شريك الحياة بطرق صحية، المهم هو أن تضربي مثلاً في مناقشة وحل الخلاف مع زوجك بطريقة متحضرة وراقية أمام أطفالكما.

4- الاستشارات الزوجية للعلاقات المتدهورة فقط
لا يجب أن تكون علاقتك بزوجك متدهورة حتى تطلبي مساعدة استشاري علاقات زوجية، فالاستشارات الزوجية تسهم في استقرار العلاقات وتحسينها عموماً، حتى العلاقات الصحية، كما أن استشاري العلاقات الزوجية يمكن أن يكون طرفاً محايداً يساعدكم على حل الخلافات الزوجية بأمان واحتراف.
المصدر: نواعم
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