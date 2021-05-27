مكونات عليكِ تجنبها إذا كانت بشرتك معرضة للحبوب

مع الحرص على اتباع روتين للعناية بالبشرة، كثيراً ما يتم التركيز على استخدام ما يَعِدُ بنتائج مبهرة دون التدقيق في مدى تأثير المكونات في البشرة، وما إذا كانت حقاً مناسبة لها.ونظراً لذلك، هناك مكونات معينة لا ينصح بها للبشرة المعرضة للحبوب:على الرغم من شيوع استخدامه، وأنه من المكونات المفضلة للكثيرات، خاصة ذوات البشرة الجافة، فإنه يعد من المكونات المسببة لانسداد المسام، الأمر الذي يحفز ظهور الحبوب، ويجعل زيت جوز الهند غير مناسب للبشرة المعرضة للحبوب.ويُنصح باستبدال زيت جوز الهند بالمنتجات التي تحتوي على زيت الورد أو حمض اللينوليك.من أكثر المكونات شيوعاً في كل منتجات العناية بالشعر والبشرة، لكنه ليس صديقاً للبشرة المعرضة للحبوب، لأنه عادة يكون له تأثير في المسام ويسبب انسدادها.قد يساعد كلوريد الصوديوم في ظهور البثور والحبوب بمنطقة الذقن وحول الفم، وعلى الرغم من مزاياه في العديد من الأحيان، فإنه لا يناسب البشرة المعرضة للحبوب.تدخل الألوان الاصطناعية في عدد لا يحصى من منتجات التجميل ذات الألوان، مثل: أحمر الشفاه، والبلاشر، وغيرهما، لكن يفضل تجنبها في حال كانت البشرة معرضة للحبوب، إذ عادة تُصنع هذه الألوان من قطران الفحم والنفط، ما يمكن أن يؤدي لتفاقم حالة الحبوب.بجانب ما ذُكر أعلاه، يُنصح بتجنب المكونات الكثيفة ومشتقات البترول، مثل: زبدة الكاكاو، وجل البتروليوم (مثل الفازلين)، ففي حين أنها قد تعزز الترطيب، إلا أنها تجعل البشرة أكثر عرضة لانسداد المسام وانتشار البثور، وبدلاً من ذلك يوصى باستخدام الكريمات والمرطبات التي تعتمد على الجل.