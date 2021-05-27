المرأة

للسيدات فقط... تطبيقات لتنسيق الماكياج

Lebanon 24
27-05-2021 | 23:45
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تحتاج السيدات في بعض الأحيان لتجربة عدة أنماط من الماكياج كي يختَرن ما يناسبهنّ، وهذا يكلف الكثير من الأموال. لكن هنالك تطبيقات على الهاتف يمكنها القيام بذلك مجاناً.

تتوفر تطبيقات تتيح للسيدات وضع الماكياج من دون الحاجة إلى استخدامها فعلياً، وذلك للتحقق من كيف سيبدو الماكياج لاختيار المناسب. وهذه أبرز التطبيقات التي تساعد في ذلك:

- YouCam: واحد من أكثر تطبيقات الماكياج شيوعاً وساعَد ملايين النساء على الحصول على أفضل ماكياج يناسبهنّ، ويمكن استخدامه أيضاً لمشاركة الصور على وسائل التواصل الإجتماعي. ويتميز التطبيق بمجموعة متنوعة من تأثيرات الماكياج لتحويل الصور بحيث يبدو احترافياً. ويمكّن التطبيق من تحليل مفصّل للعناية بالبشرة، ونصائح حول كيفية تحسين البشرة أو إزالة التجاعيد. ويمكّن التطبيق أيضاً المستخدمين تعديل ألوان أسنانهم وعيونهم وحواجبهم وشفاههم بدقة مع استخدام الملحقات ثلاثية الأبعاد لتحسين الصورة.

- Mary Kay Virtual Makeover: تصنع ماري كاي منتجات تجميل للنساء. ولدى الشركة تطبيق مخصّص للتأثيرات والماكياج الإفتراضي للحصول على إلهام مفيد للماكياج.

- Makeup Genius: يستخدم مجموعة مختارة من المرشحات لتحويل الصورة في غضون بضع نقرات. ويمكن استخدام هذا التطبيق أيضاً كمرآة للماكياج ويساعد على اختيار الظل المناسب لأحمر الشفاه أو المسكرة.


- MakeupPlus: ينسق هذا التطبيق أفضل الأساليب من جميع أنحاء العالم ليعطي أفضل تجربة ماكياج. ويحتوي على مجموعة كبيرة من الفلاتر تسمح باستخدام صورة شخصية بسيطة وإعطائها بعض اللمسات لجعلها تبدو أفضل بشكل عام.

المصدر: الجمهورية
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