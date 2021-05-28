بعد زفافها المفاجئ.. هذه تفاصيل إطلالة النجمة الشهيرة! (صور)

ربما كان حفل زفاف أريانا غراندي إلى وكيل العقارات دالتون غوميز بمثابة مفاجأة للمعجبين، لكن لوك زفافها الذي كُشف عنه حديثاً لم يكن كذلك بالتأكيد. أخيراً، نشرت النجمة الحائزة جوائز صوراً من حفلات الزفاف في المنزل في 15 أيار، ما أعطى المعجبين العديد من الصور الواضحة ليس فقط على الأجواء الرومانسية لهذا اليوم ولكن على تسريحة شعرها ومكياجها، وكلاهما ظلّا وفيين لمظهر غراندي المتميز.لم تتخلّ عن تسريحة شعرها الأيقونية ولكن بلمسة عصرية وهي ذيل الحصان الأنيق بنصف رفعة. أُنشئ التحديث الفائق النعومة والبراعة من قبل مصفف الشعر جوش ليو، الذي احتفظ بطبقة من الخيوط الطويلة أسفل ذيل الحصان، ما خلق مظهراً ضخماً. كانت هناك تموجات خفيفة للغاية ولمعان كامل للذيل الطويل للغاية، واكتمل الأسلوب مع قوس أبيض في الأعلى.لوك مكياج غراندي، الذي ابتكرته خبيرة المكياج Ash K Holm الشهيرة، كان تحفة فنية غير لامعة، بما في ذلك أحمر شفاه بنفسجي بني، وظلال عيون مجنحة، ورموش طويلة وسميكة، وكونتورينغ رائع!