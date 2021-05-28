26
o
بيروت
35
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
بعد زفافها المفاجئ.. هذه تفاصيل إطلالة النجمة الشهيرة! (صور)
Lebanon 24
28-05-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ربما كان حفل زفاف أريانا غراندي إلى وكيل العقارات دالتون غوميز بمثابة مفاجأة للمعجبين، لكن لوك زفافها الذي كُشف عنه حديثاً لم يكن كذلك بالتأكيد. أخيراً، نشرت النجمة الحائزة جوائز صوراً من حفلات الزفاف في المنزل في 15 أيار، ما أعطى المعجبين العديد من الصور الواضحة ليس فقط على الأجواء الرومانسية لهذا اليوم ولكن على تسريحة شعرها ومكياجها، وكلاهما ظلّا وفيين لمظهر غراندي المتميز.
لم تتخلّ عن تسريحة شعرها الأيقونية ولكن بلمسة عصرية وهي ذيل الحصان الأنيق بنصف رفعة. أُنشئ التحديث الفائق النعومة والبراعة من قبل مصفف الشعر جوش ليو، الذي احتفظ بطبقة من الخيوط الطويلة أسفل ذيل الحصان، ما خلق مظهراً ضخماً. كانت هناك تموجات خفيفة للغاية ولمعان كامل للذيل الطويل للغاية، واكتمل الأسلوب مع قوس أبيض في الأعلى.
لوك مكياج غراندي، الذي ابتكرته خبيرة المكياج Ash K Holm الشهيرة، كان تحفة فنية غير لامعة، بما في ذلك أحمر شفاه بنفسجي بني، وظلال عيون مجنحة، ورموش طويلة وسميكة، وكونتورينغ رائع!
كما كشف منشور Holm على إنستغرام أن غراندي كانت ترتدي فستاناً من Vera Wang، ولكن لسوء الحظ، لم يشارك أي من أعضاء فريق glam المنتجات التي استخدموها لإضفاء الحيوية على رؤى جمال يوم الزفاف.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
3 شبان احتجزوا مراهقة داخل وكر جنسي.. اعتدوا عليها واغتصبوها لاسبوع كامل!
Lebanon 24
3 شبان احتجزوا مراهقة داخل وكر جنسي.. اعتدوا عليها واغتصبوها لاسبوع كامل!
11:00 | 2021-05-27
27/05/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 آلاف دولار سعر الشقّة في لبنان؟
Lebanon 24
10 آلاف دولار سعر الشقّة في لبنان؟
23:13 | 2021-05-27
27/05/2021 11:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن بدا عليه التعب... كيف هي حال نصرالله؟
Lebanon 24
بعد أن بدا عليه التعب... كيف هي حال نصرالله؟
13:54 | 2021-05-27
27/05/2021 01:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رصاص على الحدود اللبنانية - السورية... ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
رصاص على الحدود اللبنانية - السورية... ماذا يجري؟ (فيديو)
15:31 | 2021-05-27
27/05/2021 03:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أسبوعين من دخولها القفص الذهبي.. جيسيكا عازار تخطف الأنظار بإطلالتها وتعرفوا إلى والدتها الجميلة (صور)
Lebanon 24
قبل أسبوعين من دخولها القفص الذهبي.. جيسيكا عازار تخطف الأنظار بإطلالتها وتعرفوا إلى والدتها الجميلة (صور)
02:00 | 2021-05-28
28/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:23 | 2021-05-28
إحتفالاً بعيد ميلادها.. الممثلة الشهيرة بجلسة تصوير غريبة في غرفة النوم (صور)
08:00 | 2021-05-28
بسبب "النفخ والتكبير" فنانة سورية تتعرّض لهجوم واسع.. والجمهور يشبهها بـ "بالإجاص"! (صور)
02:00 | 2021-05-28
قبل أسبوعين من دخولها القفص الذهبي.. جيسيكا عازار تخطف الأنظار بإطلالتها وتعرفوا إلى والدتها الجميلة (صور)
23:45 | 2021-05-27
للسيدات فقط... تطبيقات لتنسيق الماكياج
16:00 | 2021-05-27
الزنك .. سلاحك لمحاربة البثور
14:00 | 2021-05-27
مكونات عليكِ تجنبها إذا كانت بشرتك معرضة للحبوب
فيديو
سفينة صيد تنجو بأعجوبة من إعصار مدمر! (فيديو)
Lebanon 24
سفينة صيد تنجو بأعجوبة من إعصار مدمر! (فيديو)
08:39 | 2021-05-28
28/05/2021 16:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يكشف: أمي باعت بعض مجوهراتها لشراء ملابس للبرنامج (فيديو)
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يكشف: أمي باعت بعض مجوهراتها لشراء ملابس للبرنامج (فيديو)
08:00 | 2021-05-28
28/05/2021 16:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد الحلاني يبكي جورج وسوف: "نزلتلي دمعتي" (فيديو)
Lebanon 24
وليد الحلاني يبكي جورج وسوف: "نزلتلي دمعتي" (فيديو)
07:25 | 2021-05-28
28/05/2021 16:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact