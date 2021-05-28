إجراءات ضرورية للحصول على بشرة متألقة باستمرار

قالت خبيرة العناية بالبشرة، آبي سيسيان، إن هنالك مجموعة من الإجراءات الضرورية والطرق البسيطة التي يمكن اتباعها للحصول على بشرة متوهجة وصحية.

فيما يلي مجموعة من النصائح المفيدة للعناية بالبشرة وتحسين صحتها التي أوردتها سيسيان في حديث لها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية:

استخدام مستخلص فاكهة الروزيلا



أول شيء عليك القيام به هو دمج مستخلص فاكهة الروزيلا في نظام العناية بالبشرة الخاص بك، لأنه يحتوي على أعلى تركيز من مضادات الأكسدة، وفيتامينات A و C و E. يوفر مستخلص فاكهة روزيلا تأثير ترطيب فوري لمدة تصل إلى 72 ساعة بعد تطبيق واحد، إضافة إلى مكافحة انكماش الخلايا الناجم عن الجفاف، وتحسين وظيفة حاجز الجلد لتقليل فقدان الماء.

استخدام الواقي الشمسي



لا يقتصر استخدام الواقي الشمسي على فصل الصيف، إذا ينصح الخبراء باستخدامه حسب الحاجة في جميع الفصول حتى في الأجواء الغائمة. يمكن أن يحدث الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية أثناء القيادة وحتى أثناء العمل من خلال النافذة. يوصي الخبراء باستخدام الواقي واسع الطيف الذي يستهدف كلاً من أشعة UVA و UVB لحماية البشرة. لا يقتصر استخدام الواقي الشمسي على فصل الصيف، إذا ينصح الخبراء باستخدامه حسب الحاجة في جميع الفصول حتى في الأجواء الغائمة. يمكن أن يحدث الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية أثناء القيادة وحتى أثناء العمل من خلال النافذة. يوصي الخبراء باستخدام الواقي واسع الطيف الذي يستهدف كلاً من أشعة UVA و UVB لحماية البشرة.

مراقبة درجة حرارة الاستحمام



على الرغم من أنك قد ترغبين في الوقوف تحت دش ساخن لفترة طويلة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالة الجلد، لأن الماء الساخن يمكن أن يجفف ويهيج البشرة الحساسة. حاولي الاستحمام في درجة حرارة فاترة وليس لفترة طويلة من أجل الاستمتاع ببشرة أكثر نعومة ونقاء.

زيادة تناول الثوم



اتفق أخصائيو التغذية، على أن الثوم هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك استخدامها للبشرة كشكل من أشكال الطب الطبيعي. يساعد الثوم على حماية أجسامنا من الداخل من الإجهاد ويساعد على تقليل علامات الالتهاب الذي يؤذي البشرة.

تناول المزيد من الفيتامينات



قالت الخبيرة آبي سيسيان إنه يجب عليك زيادة مدخولك الغذائي من فيتامينات A و C و E التي تساعد على محاربة الضغوطات في الجسم وتحسين وظيفة الجهاز المناعي. يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق تناول أكبر قدر ممكن من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات المختلفة.

جربي مسحوق الخضار



إذا كنت تكافح من أجل الحصول على أكبر عدد تريده من الخضار المختلفة، فإن مسحوق الخضار هو خيارك المثالي. مسحوق الخضار غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويتميز بنكهته الطبيعية. يمكن خلط المسحوق بالماء للمساعدة في دعم خلايا البشرة، أو إضافته إلى اللبن في الصباح لتعزيز وجبة الإفطار.

استخدام أقنعة العين

بحسب الخبراء، يمكن أن تكون أقنعة العين مفيدة للغاية، لأنها تساعد على استرخاء البشرة المتعبة وترطيب البشرة الجافة والحساسة تحت العينين.