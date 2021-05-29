ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة جداً.. شاهدوا ماذا ارتدت (صور)

من جديد خطفت ناديا شربل ابنة الممثلين فادي شربل وكارين رزق الله الأنظار.

فقد انتشرت صور لناديا عبر "انستغرام" من جلسة تصوير كانت تقوم بها، واعتبرت نادية جريئة جداً نظرا للملابس التي كانت تصور بها.

حيث ظهرت بحمالة صدر ووضعت فوقها قميصاً، ولاحظ المتابعون ان ناديا كبرت وأصبحت شابة جميلة.

ومن الملاحظ ان ناديا نشيطة على مواقع التواصل وهي تنشر صورا باستمرار.

وشاركت ناديا بعدد من الأعمال الفنية وهي مسلسلات "عيلة ع فرد ميلة" (2007)، "حلوة وكذابة " (2012)، "قلبي دق" (2015)، "ومشيت (2018)، فيلم "حلوة كتير وكذابة" (2013) ومسلسل "راحوا"، حيث أطلت بدور "عبير"، ابنة نهلا وألكو داوود، التي تُصاب ليلة رأس السنة في العمل الإرهابي بملهى "البرينسيسا" وتفقد بصرها.