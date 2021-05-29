إحذري.. حب مواليد هذه الابراج مؤذٍ ويجب تجنبه

حب مواليد بعض الابراج قد يكون مؤذياً لأسباب مختلفة. ومن هذه الاسباب مثلاً الغيرة المفرطة او حب التملك او حب السيطرة او التكبر او عدم احترام الآخر. ولهذا من المهم تجنب الارتباط بأي علاقة مع هؤلاء اياً تكن طبيعتها. اذاً من المهم التعرف على مواليد الابراج الذين يمكن ان يكون حبهم مؤذياً والذين يجب تجنبهم.

الثور

يعتبر من مواليد الابراج الاكثر حباً للتملك ولهذا يعد الحبيب او شريك الحياة بالنسبة اليه عنصراً من ضمن مجموعة عناصر حياتية يمكنه ان يضع يده عليها. فهو كثير الاوامر كما انه يحاول ان يجعل من الطرف الآخر نسخة عنه. واكثر من هذا من الممكن ان تصبح الحياة الى جانبه اشبه بحياة في معكسر تتبع فيه القواعد الصارمة. ولهذا فإن التعامل معه يتطلب الكثير من الصبر والحكمة والحنكة.

الاسد

لا يتمتع مولود هذا البرج احياناً بالمرونة. فهو قد يظهر الكثير من العناد في مختلف المواقف. ولهذا لا يمكنه ان يتراجع عن مواقفه وان كانت خاطئة. كما انه لا يحب الحوار ويرفض خوضه ويفضل فرض وجهة نظره في الكثير من المواقف. ولا يمكن شريك الحياة ان يشعر الى جانبه غالباً بالارتياح. فهو اشبه بأسير لرغباته وارادته وميوله. من هذا المنطلق على من يرتبط به ان يتحلى ايضاً بالكثير من الصبر والقدرة على انتظار تحول مجرى الحياة من اجل تحقيق التغيير المنتظر.

القوس

هو من مواليد الابراج الذين يتسمون بتقلب المزاج بسرعة. ولهذا لا يمكن التعامل معه بسهولة. فهو ينتقل من دون اي مقدمات من الهدوء الى الغضب ومن الحكمة الى الانفعال ومن الفرح الى الحزن ومن الثبات الى التردد. كما انه لا يعرف الاستقرار فهو يغير مواقفه وآراءه بسرعة قياسية. كما انه لا يتبع المبادئ الثابتة. وهكذا من غير الممكن الاعتماد على قراراته او الوثوق به لأنه يجري بما تشتهي الرياح. كذلك لا يمكنه القيام بأي خطوة انطلاقاً من ارادته الخاصة لأنه شديد التأثر ببعض الاشخاص المحيطين به.

الجدي

هو قاسي الطبع في الكثير من الاحيان. وهذا يعني انه لا يظهر عاطفته في اي موقف. ومن الصعب بالنسبة اليه ان يعبر عن مشاعره عن طريق الكلام وان طالبه شريك الحياة بذلك. كذلك فإنه عملي جداً، الى اقصى حدود، ولا يمكنه ان يكون ليناً في اي وقت. وهذا ما قد يدفع الشريك الى الشكوى باستمرار والى التعبير عن عدم الرضى. كذلك يعتبر الجدي من اكثر المواليد قدرة على تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فقد يبدو في الكثير من المواقف انه لا يهتم لأمر الشريك ولا لمشاعره ولا لمتطلباته وخصوصاً على المستوى العاطفي.

الحوت

يعد من اقل مواليد الابراج قدرة على المبادرة. فهو يتسم باتباع نمط حياة بطيء وبعدم تقديمه الاقتراحات المفيدة. كما انه يستقبل الافعال والقرارات ولا يبدي اي ردة فعل في المقابل. وهو ايضاً كسول ولا يحب التغيير ويفضل الحفاظ على الوضع نفسه لسنوات طويلة. كما انه لا يتخلى عن عاداته الا بصعوبة بالغة. ولهذا من غير الممكن ان يحقق التقدم. وهذا ما يمكن ان يسبب استياء الشريك وان يمنعه من التطور ايضاً. فمولود الحوت من اكثر مواليد الابراج غرقاً في الرتابة والروتين.