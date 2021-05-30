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المرأة
هذه آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز
Lebanon 24
30-05-2021
|
05:00
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية إن حالة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين.
وكشف حسني آخر مستجدات الحالة الصحية لدلال في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، ونقلتها صحيفة الوطن وشكر الأطباء القائمين على علاجها.
وأوضح أن حالتها لا تزال تحتاج إلى أكسجين بجرعات عالية، متمنيًا لها الشفاء العاجل لها ولكل المرضى.
والثلاثاء الماضي، نقل موقع اليوم السابع عن الفنانة المصرية نهال عنبر مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية قولها إن "الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز حاليا مستقرة إلى حد ما، وتتحسن حالتها بشكل تدريجي". وطالبت الجميع الدعاء لها للخروج من الأزمة الصحية التي تعاني منها.
المصدر:
سبوتنيك
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