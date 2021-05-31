المرأة

كارلا حداد كالأميرات تخطف الأنظار في القاهرة.. وهذا ما كشفته عن طولها ووزنها (صور)

Lebanon 24
31-05-2021 | 10:30
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نشرت الإعلامية ومقدمة البرامج كارلا حداد صورة عبر تطبيق انستغرام وذلك خلال تقديمها حفل "ميس ايليت وورلد" الذي أقيم مؤخرا في القاهرة.

A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)


 
 

وخطفت إطلالة كارلا الأنظار، حيث ارتدت فستانا كالأميرات باللون الزهري من تصميم مصممة الأزياء اللبنانية سارة مراد.

 

 

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والماكياج الناعم.

 
 

وقد نشرت كارلا أيضا صورة لها في اليوم الأخير من إقامتها في القاهرة قبل عودتها إلى بيروت وعلقت عليها بالقول "إلى اللقاء".

 

 

وكان لافتا ان احد المتابعين سأل كارلا عن طولها ووزنها فردت عليه بان طولها 180 سنتم ووزنها 63 كلغ.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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