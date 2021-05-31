المرأة

أيهما أفضل للبشرة الجافة.. الكريم أم اللوشن؟

Lebanon 24
31-05-2021 | 16:00
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أشارت الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية إلى أن لوشن الجسم يعتبر من طقوس العناية الروتينية بالبشرة لدى الكثيرين، نظراً لأنه سائل ويمكن ارتداء الملابس بعد وضعه على البشرة مباشرة، ولكن تكمن مشكلته في أنه قليل الفعالية والتأثير، وخاصة إذا كانت البشرة جافة أو متهيجة وتحتاج بالفعل إلى عناية مرطبة.
وفي مثل هذه الحالات نصحت الأكاديمية الأمريكية باستعمال كريم الجسم بدلاً من لوشن الجسم، نظراً لأن الكريم أغنى بكثير، ويستغرق وقتاً أطول في الامتصاص ويوفر فعالية وتأثير أكبر بوضوح من لوشن الجسم.
وأضاف الطبيب مارك كينيث قائلاً: "تمتاز كريمات الجسم بأنها قابلة للذوبان في الماء وتمنح البشرة ترطيباً أكثر من لوشن الجسم"، وبالتالي فإنها تتمتع بتأثير مبرد وملطف للبشرة الجافة والمتهيجة.
وتتمثل الميزة الواضحة للوشن الجسم في سرعة الامتصاص، ولتحقيق هذه الميزة فإنه يتم تخفيف لوشن الجسم بشدة، حتى يمكن وضعه وتوزيعه على البشرة بسهولة، ولكن عادة ما يؤدي التخفيف إلى فقدان مواد العناية الهامة فعاليتها وتأثيرها، ولذلك يجب استعمال كريمات الجسم عند توافر المزيد من الوقت والرغبة في الحصول على المزيد من الفعالية والتأثير.
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