المرأة

بفستان ذهبي مثير هيفا وهبي تخطف الأنظار في مصر.. شاهدوا كيف رقصت بدلع على المسرح (فيديو)

Lebanon 24
01-06-2021 | 10:00
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تم تداول فيديوهات للفنانة هيفا وهبي قيل انها من حفلة أحيتها مؤخرا في مصر.

 

A post shared by ET المشاهير (@et_mashaheerofficial)


 

وأشار موقع ETmashaheer إلى ان هيفا عادت بقوة إلى الحفلات في مصر بعد غياب.

 

وظهرت هيفا في الفيديوهات وهي ترتدي فستانا باللون الذهبي وترقص بدلع وتتمايل على أغنيتها "يا حياة قلبي" .

A post shared by ET المشاهير (@et_mashaheerofficial)


 
 

وكالعادة خطفت هيفا الأنظار ، وأثنى المتابعون على جمالها ورقصها.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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