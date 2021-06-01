بفستان ذهبي مثير هيفا وهبي تخطف الأنظار في مصر.. شاهدوا كيف رقصت بدلع على المسرح (فيديو)

تم تداول فيديوهات للفنانة هيفا وهبي قيل انها من حفلة أحيتها مؤخرا في مصر.

وأشار موقع ETmashaheer إلى ان هيفا عادت بقوة إلى الحفلات في مصر بعد غياب.

وظهرت هيفا في الفيديوهات وهي ترتدي فستانا باللون الذهبي وترقص بدلع وتتمايل على أغنيتها "يا حياة قلبي" .

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وكالعادة خطفت هيفا الأنظار ، وأثنى المتابعون على جمالها ورقصها.