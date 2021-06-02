سيرين عبد النور تحيّر الجمهور.. شاب مرعوب منها يصرخ "خيفان منك قتلتيهن كلهم" (فيديو)

تتبع النجمة سيرين عبد النور على سياسة التشويق للتعبير عن سعادتها بالشخصية التي تلعبها في مسلسل "دور العمر" الجديد والذي بدأت بتصويره أخيراً.

وشاركت سيرين متابعيها على تطبيق انستغرام مقطع فيديو من كواليس المسلسل ترك الكثير من علامات الاستفهام حول شخصيتها التي يبدو بأنها ستكون شريرة، إذ يظهر معها في المقطع شاب مرعوب منها ويصرخ "خيفان منك قتلتيهن كلهم"، ويسرع في الهرب بعد اقترابها منه وبيدها سكين، لتشوق بذلك الجمهور حول شخصيتها الجديدة.

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A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)





وعلقت سيرين التي راحت تضحك مع زميلها كيف هرب بسرعة منها على الصورة قائلة: "مشهد من مسلسل دور العمر مع الفنان القدير مارد الشاشة اللبنانية فادي مراد وحضرتي مدام شمس سيرين عبدالنور ".