ستكون مصففة شعر.. نادين نسيب نجيم تنشر كواليس "صالون زهرة" (صور)

تواصل الممثلة نادين نسيب نجيم التحضير لعملها الجديد الذي يحمل اسم "صالون زهرة"، ويشاركها بطولته النجم السوري معتصم النهار، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً.

وحرصت نادين على تشويق محبيها بمشاركة متابعيها عبر خاصية القصص "ستوريز" الملحقة بحسابها على "إنستغرام"، مجموعة صور ومقاطع فيديو قصيرة وثّقت من خلالها بعص كواليس التحضيرات والديكورات الخارجية وأجواء تصوير المسلسل.

واستعرضت نادين في الصور الصالون الذي يبدو أنه سيكون في حي شعبي بسيط، ولوحة كبيرة تحمل اسم المسلسل، كما نشرت صورة عن أسعار الخدمات التي تقدّمها للسيدات في الصالون. كذلك نشرت صورة لتفصيل جديد عن المسلسل، حيث كُتب على باب الصالون عبارة: "ممنوع دخول الرجال".

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)





يُذكر أن نادين ستلعب في المسلسل دور مصفّفة شعر في "صالون زهرة"، ويشاركها في البطولة الى جانب معتصم النهار مجموعة من النجوم منهم الفنانة اللبنانية زينة مكي، والعمل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد، وسيُعرض على إحدى المنصّات خلال الفترة المقبلة.