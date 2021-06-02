المرأة

رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)

Lebanon 24
02-06-2021 | 08:00
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كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، تكاليف العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية لتجميل أنفها.

وقالت حورية فرغلي، في تصريحات مع "صحيفة الوطن" المصرية، إن تكلقة العمليات الجراحية الأربعة وصلت إلى 4 ملايين ونصف المليون جنيه، لافتة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل التكلفة الإجمالية لرحلة العلاج التي تضمنت جلسات أكسجين بعد العملية والفندق الذي أقامت به.

ولفتت إلى أن هناك ملايين من الجنيهات أنفقتها هناك، نافية تلقيها مساعدة مادية من قبل البعض، وقالت: "لن أقبل على نفسي مساعدة مالية من أحد ولن أطلبها".

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.
المصدر: سبوتنيك
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