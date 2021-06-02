عدم الإفراط في استخدام المطهرات
يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للمطهرات إلى جفاف البشرة والإصابة بالأكزيما، لذا يُنصح بعدم الإفراط في استخدام المطهرات على اليدين، لتفادي هذه المشكلة. في حال ظهور أي طفح جلدي شديد على راحة اليد، يجب معالجته من قبل طبيب الأمراض الجلدية.