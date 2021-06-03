المرأة

نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار وتبدو كالأميرات.. شاهدوا جمالها العربي (صور)

Lebanon 24
03-06-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-829596-637583064331444850.PNG
Doc-P-829596-637583064331444850.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر حسابها الخاص على "انستغرام" صوراً من آخر جلسة تصوير خضعت لها لإحدى المجلات العربية .

 

وبدت نادين رائعة الجمال، وقد أثنى المتابعون على جمالها العربي وهي المعروف انها من أب لبناني وأم تونسية.

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 
 

وظهرت نادين في إحدى الصور وكأنها أميرة هاربة وظهر حصان إلى جانبها .

 

 

يُذكر ان نادين احتفلت مؤخرا مع أبطال "عشرين عشرين" بنجاح المسلسل في سهرة خاصة، وتم تداول فيديوهات وهي ترقص بعفوية مع الممثل قصي خولي.

 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:00 | 2021-06-03
03:00 | 2021-06-03
23:00 | 2021-06-02
16:00 | 2021-06-02
14:00 | 2021-06-02
11:00 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website