نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار وتبدو كالأميرات.. شاهدوا جمالها العربي (صور)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر حسابها الخاص على "انستغرام" صوراً من آخر جلسة تصوير خضعت لها لإحدى المجلات العربية .

وبدت نادين رائعة الجمال، وقد أثنى المتابعون على جمالها العربي وهي المعروف انها من أب لبناني وأم تونسية.

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)





وظهرت نادين في إحدى الصور وكأنها أميرة هاربة وظهر حصان إلى جانبها .

يُذكر ان نادين احتفلت مؤخرا مع أبطال "عشرين عشرين" بنجاح المسلسل في سهرة خاصة، وتم تداول فيديوهات وهي ترقص بعفوية مع الممثل قصي خولي.