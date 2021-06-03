كارين رزق الله تنضم إلى "شركة الصبّاح"؟!

كشفت معلومات شبه مؤكدة أن الممثلة والكاتبة كارين رزق الله وقّعت مع شركة صادق الصبّاح عقداً خاصاً لمسلسل لم تُعرف تفاصيله.

هو التعاون الأول بين رزق الله والصباح، وذلك بعد نجاحها لسنوات ماضية في عرض مسلسلاتها على الشاشات المحلية اللبنانية، ومشاركتها هذا الموسم الدرامي بمسلسلين الأول لبناني "راحوا" والثاني "350 غرام" مشترك الذي لم يلقَ النجاح المتوقع لأسباب عديدة، منها اتهامات ساقتها رزق الله الى شركة الإنتاج بأنها خالفت بوعود قطعتها للممثلة التي تخوض للمرة الأولى تجربة أمام مجموعة من الممثلين من جنسيات مختلفة ومنهم بالطبع القدير عابد فهد.

وعُلم أن لمى الصبّاح هي من اختارت رزق الله للتعاون معها، لكن لم يُعرف ما اذا كان العمل المفترض تنفيذه ضمن باقة رمضان أم هو مسلسل محلي لبناني تدخل به شركة الصباح كمنافسة لبعض الإنتاجات المحلية اللبنانية التي تُنتج وتُعرض طوال أشهر السنة على الشاشات الأرضية في لبنان.