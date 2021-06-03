المرأة

النوم على ظهرك في الثلث الأخير من الحمل يهدد سلامة الجنين

Lebanon 24
03-06-2021 | 11:00
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صعوبة النوم أحد الأعراض المصاحبة للحمل، وتزداد صعوبة النوم كلما ازداد عمر الحمل حتى يصبح معاناة في شهوره الأخيرة.

ويمكن تخفيف صعوبة النوم في الشهور الأخيرة من لحمل عبر شراء وسادة النوم المخصصة للحوامل، ولكن المهم هو أن تختاري الوضع الصحيح للنوم، وبمعنى أصح أن تتجنبي النوم في وضع خاطئ.

حيث حذرت دراسة أُجريت في جامعة كامبريدج من نوم الحامل على ظهرها في الثلث الأخير من الحمل، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن نوم الحامل على ظهرها خلال الثلث الأخير من الحمل، قد يسبب توقف تدفق الدم إلى الجنين في الرحم عبر الحبل السري بنسبة 11%، حيث أن وزن البطن الثقيل يضغط على الوريد الرئيس الذي يحمل الدم إلى القلب من الجزء السفلي من الجسم، وقد يؤدي ما سبق إلى ضعف ضخ الدم من القلب ما يؤثر على نقل الدم الغني بالأكسجين إلى الجنين، وبالطبع فإن حرمان الجنين من الأكسجين قد يسبب الإجهاض في الكثير من الحالات، لذا من المهم أن تنامي في وضع سليم، خاصة في الثلث الأخير من الحمل.
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