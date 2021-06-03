المرأة

زيت اللوز... يحارب تقصف الشعر ويمنحه لمعاناً

Lebanon 24
03-06-2021 | 16:00
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قالت الرابطة الألمانية لمصففي الشعر، إن زيت اللوز يعد نبوع صحة وجمال للشعر، إذ يساعد على نموه ويحميه من التقصف والتساقط، ويمنحه لمعاناً يأسر الألباب من ناحية أخرى.
وأوضحت الرابطة أن زيت اللوز كنز من المعادن والفيتامينات، ويزخر بفيتامين A و B و E و D والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.
وتعمل هذه التوليفة المتفردة على إمداد الشعر بالعناصر المغذية الضرورية، التي تساعد على نموه وعلى تقوية بنيته، وحمايته من التقصف والتساقط.
كما يزخر زيت اللوز بالأحماض الدهنية، التي تمنح الشعر الجاف ملمساً ناعماً مثل الحرير، وتٌضفي عليه لمعاناً جذاباً يخطف الأنظار.
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