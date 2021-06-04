قراءة الكف: خطي القلب والعقل في يد شريككِ يكشفان صفاته

هل يبدو خطيبك في بعض الأحيان رجلاً غامضاً، يفضل أن يدفن أسراره في قاع صدره، ولا يبوح بها لأي مخلوق حتى أنت؟ فقط تعرفي أكثر الى صفات شخصية شريك حياتك من خطوط يده:



خط العقل



يوجد بعرض الكف، وقصر هذا الخط يدل على عقلية محدودة، أما طوله فيشير إلى عقلية مفكرة مولعة بالتأمل والتفكير.

إذا لما يتصل خط العقل بخط آخر في اليد، فذلك يشير إلى قوة الإرادة وحب القيادة، وإذا كبرت المسافة بين الخطوط، فذلك يشير إلى أن صاحب هذه اليد شخص مهمل!

امتداد هذا الخط إلى أسفل يشير إلى الإبداع وحب الفكاهة، ولكن إذا طال فقد يشير إلى خشونة الطباع.

وصاحب الخط المائل قد يعاني من بعض الإحباط. ولكن إذا اتجه إلى أعلى فذلك يدل على النجاح في الحياة العملية.



خط القلب يوجد بعرض الكف، وقصر هذا الخط يدل على عقلية محدودة، أما طوله فيشير إلى عقلية مفكرة مولعة بالتأمل والتفكير.إذا لما يتصل خط العقل بخط آخر في اليد، فذلك يشير إلى قوة الإرادة وحب القيادة، وإذا كبرت المسافة بين الخطوط، فذلك يشير إلى أن صاحب هذه اليد شخص مهمل!امتداد هذا الخط إلى أسفل يشير إلى الإبداع وحب الفكاهة، ولكن إذا طال فقد يشير إلى خشونة الطباع.وصاحب الخط المائل قد يعاني من بعض الإحباط. ولكن إذا اتجه إلى أعلى فذلك يدل على النجاح في الحياة العملية.