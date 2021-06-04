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المرأة
الكشف عن لقب سري يطلقه الأمير تشارلز على ميغان ماركل
Lebanon 24
04-06-2021
|
08:00
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كشفت صحيفة بريطانية عن لقب سري يطلقه الأمير البريطاني تشارلز على زوجة ابنه هاري، ميغان ماركل.
ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن مراسل شؤون العائلة المالكة، راسل مايرز، قوله إن اللقب الذي يطلقه تشارلز على ماركل منذ معرفته بهاهو "تنغستن".
وأوضحت الصحيفة أن "تنغستن" هو معدن يعد من أصلب المعادن الموجودة على الكوكب، وقد اختار تشارلز أن يطلق اسم هذا المعدن على ميغان لأنها "قوية ولا تنحني" على حد وصفه. من جهته يرى المراسل الملكي مايرز أن هذا اللقب هو "مجاملة أنيقة" من تشارلز لميغان.
يأتي ذلك رغم صدور تقارير صحفية تحدثت عن أن الأمير تشارلز، يخطط لطرد ابنه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة.
وكانت صحيفة "تليغراف" ذكرت نهاية الشهر الماضي، أن الأمير تشارلز، ونجله الأمير ويليام سيعقدان قمة ملكية لمناقشة مستقبل العائلة المالكة في بريطانيا خلال أسابيع، بعد وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.
وأكدت التقارير أن الأمير تشارلز يسعى إلى إعادة تنظيم القصر الملكي البريطاني، بما في ذلك تقليص دائرة الأشخاص المقربين للعرش البريطاني من أفراد العائلة الملكية.
ويريد الأمير تشارلز اختيار أفراد قلائل يمثلون العائلة الملكية في مجموعة صغيرة. ومن المتوقع أن هاري وميغان سيطردان قريبا جدا من العائلة الملكية، وفقا للتقارير.
المصدر:
سبوتنيك
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