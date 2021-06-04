للمرأة الباحثة عن الجمال.. هذه العادات تظهرك أكبر سناً





ولهذا يعد الجمال من أهم اهتمامات النساء، وقد يدفعن من أجله النفيس والغالي، وأحيانا يلجأن إلى الجراحة التجميلية في سن مبكرة للحصول على بشرة خالية من العيوب وفق معايير الموضة والجمال السائدة.



في تقرير نشرته صحيفة "كيدونا" الإيطالية، أشارت الكاتبة دانييلا فرانزوني إلى أنه من الطبيعي أن تخاف المرأة من ظهور التجاعيد والتقدم في السن، بينما يعدّل إحساسها بالشباب من مزاجها اليومي ويغمرها بالسعادة الدائمة.



لذلك، من الجيد أن تحسن العناية ببشرتها تجنبا لظهور علامات الشيخوخة بينما تتقدم في العمر. فاتباع بعض الاحتياطات يقلل خطر ظهور علامات التقدم في السن، ويزيد شعور الثقة بالنفس وتقدير الذات والرضا عنها والتبسم في وجه الحياة. ولكن كوني حذرة، لأن كثرة الابتسام يمكن أن تسبب تجاعيد زوايا شفتيك.



وفي ما يلي عادات خاطئة تمارسها المرأة بدون وعي ويمكن أن تؤثر سلبا على بشرتها: هوس المرأة بالجمال والأناقة يجعلها تركز على الجانب الجمالي فقط، وتغفل عن التركيز على الجانب الروحي، خاصة أن الصورة في هذا العصر باتت تلعب دورا أساسيا في الحياة اليومية، مما يؤثر على العلاقات الخاصة والاجتماعية.ولهذا يعد الجمال من أهم اهتمامات النساء، وقد يدفعن من أجله النفيس والغالي، وأحيانا يلجأن إلى الجراحة التجميلية في سن مبكرة للحصول على بشرة خالية من العيوب وفق معايير الموضة والجمال السائدة.في تقرير نشرته صحيفة "كيدونا" الإيطالية، أشارت الكاتبة دانييلا فرانزوني إلى أنه من الطبيعي أن تخاف المرأة من ظهور التجاعيد والتقدم في السن، بينما يعدّل إحساسها بالشباب من مزاجها اليومي ويغمرها بالسعادة الدائمة.لذلك، من الجيد أن تحسن العناية ببشرتها تجنبا لظهور علامات الشيخوخة بينما تتقدم في العمر. فاتباع بعض الاحتياطات يقلل خطر ظهور علامات التقدم في السن، ويزيد شعور الثقة بالنفس وتقدير الذات والرضا عنها والتبسم في وجه الحياة. ولكن كوني حذرة، لأن كثرة الابتسام يمكن أن تسبب تجاعيد زوايا شفتيك.وفي ما يلي عادات خاطئة تمارسها المرأة بدون وعي ويمكن أن تؤثر سلبا على بشرتها:

سوء التغذية

تؤثر التغذية السليمة على الصحة البدنية والنفسية. ومع أن المرأة تحافظ على رشاقتها، فإنها قد لا تحسن اختيار النظام الغذائي الصحي المناسب لها، فتتناول الأطعمة المعلبة والسندويشات والمعكرونة، مما يؤدي إلى جفاف البشرة وتلفها. وبما أن المعدة بيت الداء، فالحل يكمن في تناول الطعام الطازج والصحي بما فيه الفواكه والخضروات.



قلة شرب الماء

الماء ضروري لرفاهية الجسم وتنقيته من السموم وترطيب الجلد والحفاظ على نضارة البشرة. ولكن قد تنسى المرأة شرب كمية الماء التي تلبي حاجة جسمها، وهذا الإهمال يسبب أضرارا للجلد ويؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة.



الإفراط في تصفيف الشعر

من بين العادات السيئة التي تقوم بها المرأة، الإفراط في تسريح شعرها وتصفيفه. ورغم أنه من الجيد تغيير تسريحة الشعر من حين لآخر، إلا أن الإفراط في ذلك يجعل الشعر يتساقط ويعرضه للتلف ويفقده اللمعان.



عدم إزالة مساحيق التجميل

تعتبر عادة النوم دون إزالة مساحيق التجميل بسبب الكسل والتعب، مشكلة تسرّع من ظهور علامات التقدم في السن.



وضع الكثير من مساحيق التجميل

وضع الكثير من مساحيق التجميل بحد ذاته مشكلة خطيرة، لأنها تمنع البشرة من التنفس. لذلك، يُنصح بتجنب وضع المكياج على الأقل مرّة واحدة في الأسبوع لإعطاء بعض الراحة للجلد، مع ضرورة اختيار مساحيق تسمح بتنفس البشرة قدر الإمكان.



ارتداء ملابس فضفاضة

ارتداء ملابس فضفاضة وغير أنيقة يجعل المرأة تبدو أكبر من سنها بسنتين أو ثلاث.



قضاء ساعات أمام الأجهزة الإلكترونية

قضاء وقت طويل أمام الشاشات لا يسبب ظهور الهالات السوداء وجيوب العينين فقط، بل يتلف البشرة أيضا. لهذا يجب على المرأة تقليل استعمال الهواتف الذكية والتحديق في شاشة التلفزيون إذا أرادت الحفاظ على شبابها.



وضعية جلوس غير صحيحة

تنصح المرأة بالاعتدال في جلستها حتى لا ينحني ظهرها، والحفاظ عليه بوضع مستقيم لتضمن توازن جسمها.

قلّة النوم في الليل

السهر وعدم النوم لساعات كافية من العادات التي تؤذي الدماغ وتضيّق مسامات الجلد، وهو ما يسرّع عملية الشيخوخة.



التعرض لأشعة الشمس

من أكثر العادات السيئة شيوعا لدى النساء التعرض لأشعة الشمس لعدة ساعات في فصل الصيف، وغالبا دون حماية كافية، بهدف اكتساب سمرة ساحرة. فهذه العادة تسرّع ظهور علامات التقدم في السن وتزيد خطر الإصابة بالأمراض الجلدية، وذلك حسب ما أظهرته العديد من الدراسات.



كذلك، فإن الحمام الشمسي أو الخروج دون ارتداء نظارة شمسية، يؤدي إلى ظهور السواد تحت العيون، ويمكن أن يسبب التجاعيد حولها.