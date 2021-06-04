ماء الصبار .. ينبوع جمال البشرة

أوردت مجلة Instyle أن ماء الصبار Cactus Water يعد ينبوع جمال البشرة، إذ يساعدها على التخلص من القشور الميتة، وعلى تحفيز نمو خلايا جديدة، فتتجدد البشرة وتتمتع بمظهر نقي يشع شبابا وحيوية.





وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن ماء الصبار يعمل أيضاً على ترطيب البشرة، ويمنحها مظهراً نضراً، وموحداً، ويهئ تهدئة المتهيجة، ما يجعله مناسباً لكل الأنواع.

وأشارت Instyle إلى أنه يمكن استعمال تونر تنظيف Cleansing Toner بماء الصبار، بوضع كمية منه على قطعة قطن، ومسح الوجه، والرقبة به برفق.