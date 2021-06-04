وصايا صحية للحامل...

تقول البروفيسورة اودرا ميدوز ان المرأة إذا اختارت الحمل في وقت تعرف فيه أنها في أفضل حالاتها، فإن ذلك يزيد فرص الحمل الصحي والولادة الصحية. وتضيف طبيبة التوليد في مستشفى بريغهام: هذا يعني أن على المرأة التأكد من أنها تتمتع بصحة جيدة، وان عليها مراعاة سنها قبل الحمل. فالأمهات اللائي ينجبن في سن مبكرة جدا، أو متأخرة، أكثر عرضة لخطر الولادة المبكرة. كما أن المرأة التي تحمل قبل مضي 18 شهرًا على ولادتها أكثر عرضة لإنجاب طفل خديج. وتقدم د. ميدوز النصائح العشر التالية للحامل:■ تناولي الأطعمة الصحية: تناول الأطعمة الصحية مهم بشكل خاص للحوامل. يحتاج طفلك إلى العناصر الغذائية لينمو بشكل صحي وقوي في الرحم. تناولي الكثير من الفواكه والخضروات الملونة والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالكالسيوم والأطعمة منخفضة الدهون المشبعة.■ تناولي فيتامينات ما قبل الولادة يومياً: يمكن أن يساعد تناول الفيتامينات المتعددة قبل الولادة يوميًا في ضمان حصولك على الكمية المناسبة من العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجينها أنت وطفلك في أثناء الحمل. وتشمل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم.■ ابقي رطبًة: يحتاج جسم الحامل إلى ماء أكثر مما كان يحتاج قبل الحمل، يحتاج الى ثمانية أكواب أو أكثر كل يوم.■ اذهبي إلى فحوصات الرعاية السابقة للولادة: يجب أن تحصلي على رعاية منتظمة قبل الولادة من مقدم الرعاية الصحية. الأمهات اللاتي لا يتلقين رعاية منتظمة قبل الولادة أكثر عرضة لإنجاب طفل منخفض الوزن أو التعرض لمضاعفات أخرى.■ تجنبي بعض الأطعمة: هناك بعض الأطعمة التي يجب على النساء تجنب تناولها في أثناء الحمل: اللحوم النيئة، الكبد والسوشي والبيض النيء والمايونيز، الجبن الطري (فيتا، بري)، الحليب غير المبستر. المنتجات الحيوانية النيئة، وغير المبسترة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. وبعض الأسماك، حتى بعد طهيها، يمكن أن تكون ضارة بالجنين لأنها تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.■ لا تدخني: التدخين غير صحي لك ولجنينك. يزيد خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ والولادة المبكرة والإجهاض والنتائج السيئة الأخرى.