المرأة

أروى تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها (صور)

Lebanon 24
05-06-2021 | 14:00
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خطفت الفنانة اليمنية أروى الأنظار بأحدث ظهور لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، فنشرت صورة من آخر جلسة تصوير لها، تميّزت بإطلالة أنيقة للغاية بتنورة صويلة باللون الزهري الغامق، وقميص أبيض. وأرفقت أروى المنشور بتعليق مثير للجدل، وكتبت: " انضجهن عند النقاش ، طفوليه عند المزاح، وقويه عند المزاح، تلك هي اصعب النساء".
 
وكانت قد نشرت أروى صور من الجلسة التصويرية نفسها منذ فترة، ووجهت من خلال المنشور تحية لكل رجل خائن، مستندة الى كلمات أغنيتها الجديدة كنوع من الترويج، وكتبت: " هداء لكل خائن، جعل عينك عمى ياهيه انا مليت من لبيه العبها على غيري دا اخر يوم اشوفك فيه".
و أطلقت مروة أغنية جديدة منذ فترة بعنوان "بديت تخون" كفيديو كليب على يوتيوب، تعتبر بمثابة عودة قوية لأروى الى عالم الغناء.
الأغنية باللهجة الخليجية، منكلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف، توزيع زيد نديم، مكس وماستر المهندس جاسم محمد. وظهرب في الفيديو كليب بفستان من تصميم المصمم الرائع فؤاد سركيس، واهتم بإطلالتها ايلي خوري للشعر وجيهان رعيدي للماكياج.
 
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