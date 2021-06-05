مكوّنات عليك إضافتها للأطعمة أثناء الطهي لتحسين مذاقها



ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من الإضافات التي يمكن أن تحسن من مذاق الوجبات وتجعلها أكثر جاذبية، على النحو التالي:

الثوم والبصل تسعى الكثير من ربات المنازل عادة إلى بذل جهود جبارة وابتكار الكثير من الحيل لإعداد وجبات طعام تتميز بمذاق لذيذ، وتقديم كل ما هو جديد وشهي لأُسرهن.ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من الإضافات التي يمكن أن تحسن من مذاق الوجبات وتجعلها أكثر جاذبية، على النحو التالي:الثوم والبصل

أفضل وأبسط طريقة لجعل طعامك لذيذًا هو إضافة البصل والثوم إليه. كل ما عليك فعله هو قلي بعض الثوم والبصل مع أي خضروات أو حبوب وستشعرين بالفرق في الرائحة والمذاق.

الأعشاب

يمكن استخدام الأعشاب طازجة أو مجففة، فهي عطرية وتخلق سحرًا لا يضاهى. يمكن استخدامها في كل وجبة لتجربة ممتعة. يمكنك تجربة الريحان والشبت وإكليل الجبل والليمون والمردقوش على سبيل المثال لا الحصر.

عصير الحمضيات

تُحدث عصائر الحمضيات وأهمها الليمون فرقاً كبيراً في مذاق طبقك، ابتداء من السلطات وانتهاء بالكعك. يمكنك استخدام هذا المكون كما يحلو لك، ولكن بشكل معتدل، لتحصلي على نتيجة مُرضية.

الزنجبيل

يمكن استخدام الزنجبيل طازجًا أو مسحوقًا أو على شكل عصير، فهذا المكون القوي يضيف نضارة خفيفة إلى الطبق ويتناسب تمامًا مع صلصة السلطة. وعند مزجه بالعصائر، فإنه يجعل طعمها أكثر جاذبية.

الكمون

غالبًا ما يستخدم لتعزيز طعم ومظهر الطبق. ولكن بصرف النظر عن ذلك، فإن الكمون له الكثير من الفوائد الغذائية أيضًا.

الخل

يحتوي الخل على نكهة حلوة وحامضة، وبالتالي يتطلب عناية إضافية أثناء إضافته إلى أي طبق. يمكن استخدامه مع المعكرونة والخضار المقلية وحتى السلطات النيئة.

الكركم

الكركم ليس مجرد نوع من التوابل التي تعزز المناعة، ولكنه أيضاً عنصر مُلون يمكن أن يغير المظهر البصري لطبقك، إذ أنه يضفي صبغة صفراء أو برتقالية على الطبق ويمنحه نكهة لذيذة. يمكنك إضافته إلى الحساء والكاري وحتى الحليب.

الهيل

يمكن إضافة الهيل إلى الشاي والمخبوزات والحلويات. كما يمكن استخدامه مع الكاري والبرياني للحصول على مذاق لذيذ ومميز.