إطلالة هيفا وهبي الأخيرة تُشعل مواقع التواصل.. مثيرة وجريئة بفستان أخضر كشف الكثير (صورة)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام من جلسة تصوير خضغت لها مؤخراً.

ولفتت هيفا الأنظار بإطلالتها المثيرة والجريئة حيث ارتدت فستانا باللون الأخضر من تصميم المصمم عبدو جمال من الحرير والدانتيل.

وظهرت هيفا وهي تجلس على الأرض وقد كشف الفستان جزءا كبيرا من ساقها ما عرضها لبعض الانتقادات.

وقد تم تداول الصورة على صفحات مواقع التواصل وانتقد البعض طريقة جلوس هيفا التي أظهرت الكثير، اما البعض الآخر فقد أثنى على الصورة وعلى جمال ورشاقة هيفا.