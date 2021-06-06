هكذا ستكون إطلالة نادين نسيب نجيم في مسلسلها الجديد "صالون زهرة" (صور)

تم مؤخرا تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة نادين نسيب نجيم من كواليس مسلسلها الجديد "صالون زهرة" الذي يتم تصويره حالياً.

وقد ظهرت نادين والتي تجسد دور مصففة شعر بالصور بإطلالة ناعمة جداً، واعتمدت الشعر نصف المرفوع والماكياج الناعم.

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وقد لاقت الصور إعجاب المتابعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر المسلسل الجديد.

يُذكر ان مسلسل "صالون زهرة" من انتاج شركة الصباح، من كتابة نادين جابر وإخراج جو بو عيد ومن تمثيل معتصم النهار وزينة مكي وطوني عيسى وأنجو ريحان إضافة إلى عدد من الممثلين اللبنانيين.