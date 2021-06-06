مجددا ياسمين صبري تثير الجدل.. شاهدوا سيارتها الفارهة (صورة)

مرة جديدة أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجدل بأجدد إطلالاتها حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت ياسمين بتنورة حملت توقيع "فرساتشي"، وظهرت إلى جانب سيارتها الفارهة.

وتثير ياسمين الجدل بإطلالاتها التي يعتبر البعض انها تستعرض من خلالها حياتها الفارهة.

كما أثارت سيارات صبري الكثير من الجدل خاصة بعد نشر عدد من الصور للسيارة الأولى التي أهداها لها زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعد الزواج من طراز رولز رويس، وتداول رواد التواصل الاجتماعي وقتها صوراً لقيمتها من الجمارك المصرية ليجري الموافقة على الإفراج الجمركي لها بقيمة 10 ملايين جنيه، عبارة عن 6 ملايين جنيه ثمن السيارة، و3.7 مليون جنيه رسوما جمركية، وهي من نوع رولز رويس dawn.

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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)





ولا تعد رولز رويس السيارة الوحيدة التي ظهرت مع الفنانة ياسمين صبري، حيث تم نشر العديد من الصور من قبل اثناء قيادتها لسيارة رينج روفر سبورت، والتي قد يصل سعرها إلى أكثر من 3.000.000 مليون جنية مصري.

كما ظهرت الفنانة في صورة سابقة أيضا اثناء قيادتها لسيارة استون مارتن رابيد، وهي أول سيارة رباعية الابواب من الصانع الانكليزي، والتي تقدم النسخة الـ S منها بمحرك ذو اثني عشر اسطوانة سعة 6.0 لتر بقوة 560 حصان و630 نيوتن متر من عزم الدوران.