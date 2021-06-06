المرأة

مجددا ياسمين صبري تثير الجدل.. شاهدوا سيارتها الفارهة (صورة)

Lebanon 24
06-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-830448-637585654607865021.PNG
Doc-P-830448-637585654607865021.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مرة جديدة أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجدل بأجدد إطلالاتها حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وأطلت ياسمين بتنورة حملت توقيع "فرساتشي"، وظهرت إلى جانب سيارتها الفارهة.

 

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)


 

وتثير ياسمين الجدل بإطلالاتها التي يعتبر البعض انها تستعرض من خلالها حياتها الفارهة.

 

كما أثارت سيارات صبري الكثير من الجدل خاصة بعد نشر عدد من الصور للسيارة الأولى التي أهداها لها زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعد الزواج من طراز رولز رويس، وتداول رواد التواصل الاجتماعي وقتها صوراً لقيمتها من الجمارك المصرية ليجري الموافقة على الإفراج الجمركي لها بقيمة 10 ملايين جنيه، عبارة عن 6 ملايين جنيه ثمن السيارة، و3.7 مليون جنيه رسوما جمركية، وهي من نوع رولز رويس dawn.

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

 

 
 

ولا تعد رولز رويس السيارة الوحيدة التي ظهرت مع الفنانة ياسمين صبري، حيث تم نشر العديد من الصور من قبل اثناء قيادتها لسيارة رينج روفر سبورت، والتي قد يصل سعرها إلى أكثر من 3.000.000 مليون جنية مصري.

 

كما ظهرت الفنانة في صورة سابقة أيضا اثناء قيادتها لسيارة استون مارتن رابيد، وهي أول سيارة رباعية الابواب من الصانع الانكليزي، والتي تقدم النسخة الـ S منها بمحرك ذو اثني عشر اسطوانة سعة 6.0 لتر بقوة 560 حصان و630 نيوتن متر من عزم الدوران.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2021-06-07
09:50 | 2021-06-07
08:00 | 2021-06-07
05:00 | 2021-06-07
03:00 | 2021-06-07
02:00 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website