هل تذكرون "الأنسة وردة" بطلة مسلسل "جميل وهناء"؟.. هكذا أصبحت (صور)

فاجأت الفنانة السورية رباب كنعان الشهيرة بدور "الأنسة وردة" من مسلسل "جميل وهناء"، جمهورها بإطلالتها بالشعر الأشقر.وأطلت كنعان في حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" بشعر أشقر صففته إلى الأعلى.وكانت الممثلة السورية فاجأت متابعيها في تشرين الأول من عام 2020 الماضي باعتزالها الفن، قائلةً: "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي".ولاقى هذا الخبر تفاعلاً كبيراً بين متابعيها ومحبيها، واستغرب البعض قرارها، متمنيين لها التوفيق والنجاح في حياتها.يُذكر أن الممثلة السورية قدمت مجموعة من الأدوار الناجحة في الدراما السورية، واشتهرت بشخصية "مايا" في مسلسل "الفصول الأربعة"، ودور "وردة" في "جميل وهناء".