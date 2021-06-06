المرأة

هل تذكرون "الأنسة وردة" بطلة مسلسل "جميل وهناء"؟.. هكذا أصبحت (صور)

Lebanon 24
06-06-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-830532-637585839756643263.jpg
Doc-P-830532-637585839756643263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأت الفنانة السورية رباب كنعان الشهيرة بدور "الأنسة وردة" من مسلسل "جميل وهناء"، جمهورها بإطلالتها بالشعر الأشقر.

وأطلت كنعان في حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" بشعر أشقر صففته إلى الأعلى.

وكانت الممثلة السورية فاجأت متابعيها في تشرين الأول من عام 2020 الماضي باعتزالها الفن، قائلةً: "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي".

ولاقى هذا الخبر تفاعلاً كبيراً بين متابعيها ومحبيها، واستغرب البعض قرارها، متمنيين لها التوفيق والنجاح في حياتها.

يُذكر أن الممثلة السورية قدمت مجموعة من الأدوار الناجحة في الدراما السورية، واشتهرت بشخصية "مايا" في مسلسل "الفصول الأربعة"، ودور "وردة" في "جميل وهناء".
 
 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2021-06-07
09:50 | 2021-06-07
08:00 | 2021-06-07
05:00 | 2021-06-07
03:00 | 2021-06-07
02:00 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website