نصائح لحياة زوجية سعيدة وناجحة

العلاقة الزوجية الناجحة هي التي تقوم على الشراكة الحقيقية والصادقة بين شخصين، تعرفوا على مجموعة من النصائح لحياة زوجية سعيدة وناجحة في الآتي:

1. الإلتزام بالواقعية قدر الإمكانفقط الفهم الحقيقي لذلك يمكن أن يقودنا إلى التصرف وأن نكون حقيقين قدر الإمكان من دون أقنعة ومن دون تمثيل، هذا هو مستوى عالي من التطور، والذي يمكن من خلاله بناء علاقات حقيقية وقوية التي تشكل أساس للنمو والتطور المشترك.العلاقة الحقيقية هي شراكة التمكين المتقبلة والمليئة بالمحبة للشريك، تمامًا كما هو مع الإيجابيات والسلبيات، والعلاقة النابعة من الأعماق، والإصغاء، والتواصل المنفتح، والقبول والانفتاح للتغيير والتطور معًا.2. خلق العلاقة المرجوة في مخيلتناحاولوا الشعور بجوهر الحب والعلاقة التي تريدونها، وتخيلوا بعقلكم العلاقة الزوجية التي تريدونها، ماذا تريدون أن يكون في هذه العلاقة؟ على سبيل المثال: المحبة، والاهتمام، والحساسية، والمبادرة، والاستقلالية وغير ذلك.كيف تريدون أن تشعروا؟ أي جودة سوف تضيفوا للعلاقة؟ على سبيل المثال: الحب، والعمق، والشراكة وغير ذلك.أنشئوا جوهر هذه العلاقة في مخيلتكم، اشعروا بها كما لو أنها كانت قائمة بالفعل في حياتكم. احسوا بهذا الشعور كشيء ملموس وحقيقي لإنشاء حياة زوجية سعيدة وناجحة.3. حل المشاكل في العلاقات المختلفةإذا كنتم تشعرون أن شيئا ما عالق في مجال العلاقة الزوجية لديكم وعلى الرغم من المحاولات فإنكم غير قادرين على إنشاء حياة زوجية سعيدة وناجحة افحصوا جيدًا ما إذا كانت هناك أي مشكلة في علاقاتكم التي لم يتم حلها والتي تستنفذ طاقتكم.لاستكمال"تنقية"مثل هذه العلاقة ضمن الحياة الزوجية الخاصة، يمكن إجراء محادثة استكمال أو توضيح، إذا لم يكن ذلك ممكنا بالنسبة لكم، حاولوا كتابة رسالة تفصلون فيها كل ما يخطر ببالكم عن العلاقة معه، كل ما أردتم قوله له في الماضي ولم تقولوه. عبروا في هذه الرسالة عن مشاعركم، الغضب أو الحب، حتى ولو لم تعطوه الرسالة مطلقا، فالكتابة سوف تمكنكم من تنظيف واستكمال العلاقة من ناحيتكم. حتى لو كان ذلك جانب واحد في الوقت الحالي، يمكنكم حفظ الطاقة بهذه الطريقة .4. استثمار الوقت، الطاقة والتركيزاستثمروا الوقت، الطاقة والتركيز لإنشاء العلاقة التي تريدونها. يجب تكريس الوقت لإنشاء نية مركزة وواضحة بالنسبة لجوهر العلاقة التي تريدونها، الوقت لفحص ما الذي"لم ينجح"بالنسبة لكم حتى الان والتخلي عنه، وقت للقاء، الخروج معا أو الترفيه. استثمروا الطاقة والعمل، كونوا جاهزين للقاءات الاجتماعية، مواقع التعارف، ورش العمل، اخرجوا من المنزل، اخرجوا للنزهة، اسمحوا للفرصة بالوصول إليكم. على سبيل المثال، إذا كنت تعملين طوال اليوم حتى الساعة 22:00 ولا تخصصي الوقت والطاقة للأنشطة الاجتماعية، التعارف أو أي لقاء اخر، فلا تتفاجئي من ان العلاقة الزوجية ليست متاحة لك.5- رفع مستوى الحيويةانتبهوا ما إذا كنتم تشعرون بالحيوية في حياتكم. هل تشعرون بنوع من الفرح والغبطة؟ هل تفعلون الأمور التي تحبونها؟محاطون بأناس يشجعوكم ويدعموكم؟ إذا كنتم تشعرون أنكم غير حيويين بما يكفي، غير سعيدين وغير راضين - استثمروا في رفع الرضا والإيجابية في حياتكم.كلما رفعتم أنفسكم الى أعلى، فسوف تكونون مليئين بالطاقة، الابداع والحيوية، تشعروا بالرضا عن أنفسكم وسوف ينجذب اليكم أشخاص أكثر.6- كونوا حيويين وايجابينينجذب الناس إلى الشيء الجيد، الحيوي والى الإيجابي، اصنعوا ذلك بأنفسكم بأي طريقة من الطرق، النشاط البدني، الدورات والأنشطة، القيام بالأمور التي تحبونها، قضاء الوقت مع الناس العزيزين عليكم، المساهمة في خدمة الجمهور أو أي عمل هام اخر، تكريس وقت ممتع لأنفسكم.7- احرصوا على التطور الشخصي الداخليبالإضافة إلى ذلك، وبنفس القدر من الأهمية، احرصوا على التطور الشخصي الداخلي، زيادة الوعي الذاتي لديكم بكل وسيلة ممكنه:دورات للنفس والروحورشات عمل لتنمية الشخصيةالتأملالمحادثات مع الأصدقاء المقربينالتدريب الشخصيالعلاج أو أي وسيلة أخرى يمكن ان تخطر على بالكم8- ميزوا الحقيقةالمشاعر يمكن أن تكون مضللة – تعلموا كيف تميزون الحقيقة، تعلموا أن تعتمدوا على مشاعركم وحدسكم.تعلموا كيفية فحص الدافع وراء"ما تشعرون انه صحيح"وما هو غير صحيح، تعلموا تمييز العلامات الحقيقية بدلا من المشي أو الانجرار وراء رغباتكم الانية. ميزوا مصدر الحدس: هل هذه حقيقة داخلية وصادقة أم شهوة وانجرار عاطفي الذي يمكن أن يكون مدمر؟ على سبيل المثال، إذا تأخر الرجل عن اللقاء الأول فهذه علامة على أنه"غير جاد"بالنسبة للعلاقة الزوجية. انتبهوا لهذه العلامات وتصرفوا وفقا لمشاعركم الحقيقية.9- ضعوا الحدودبالتأكيد البعض منكم لديه قائمة طويلة من الميزات التي كنتم ترغبون أن تكون موجودة لدى زوجكم في المستقبل وهذا ممتاز. ومع ذلك، فمن المهم أن نضع تدريج وتمييز بين ما هو ضروري وبين ما يمكن التساهل به قليلا. ما الذي لستم على استعداد للتخلي عنه في العلاقة الزوجية؟ ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة لكم؟ ما هي الأشياء التي من الضروري بالنسبة لكم أن تكون في العلاقة الزوجية؟ ما الذي لا تستطيعون تحمله ولا تريدون المساومة عليه؟ أي سلوك لشريك/ة حياتكم لن تكونوا على استعداد للموافقة عليه أو تجاهله؟ دققوا في علاقاتكم السابقة، ما الذي لم ينجح فيها؟ ضعوا حدودا جديدة تخدم ما أنتم عليه اليوم.10 - كونوا منفتحينامنوا أن العلاقة الزوجية التي تريدونها هي ممكنه وأن شريك حياتكم موجود في مكان ما. حتى لو كنتم واثقين أن احتمالات العثور عليه ضئيلة، "اعطوا فرصة" وامنوا أن هناك شخص واحدا كهذا على الأقل.اعطوا فرصه وكونوا جاهزين ومرنين حول كيفية لقاء شريك حياتكم. قد يكون ذلك على نحو غير متوقع بالمرة، مثل أن يعرفكم عليه والديكم أو أن تلقوه في محل البقالة.11- الاعلان للجميعكونوا شفافين، حقيقين، اعتمدوا نهج الذي يقول انه ليس هناك ما تخفوه، ليس هناك ما تخجلوا منه، هذا هو الواقع، وهذه هي الحقيقة - أنا أبحث عن علاقة زوجية!لا تخجلوا أن تعلنوا أمام الأصدقاء، العائلة، على شبكة الإنترنت أو زملاء العمل أنكم تبحثون عن علاقة زوجية حقيقية وعن الحياة الزوجية الخاصة. هذا هو قول ونية واضحة وصادقة، لديها القدرة على فتح باب الفرص.12- نمو وتطور العلاقة الزوجيةإذا كنتم مهتمين في التنمية الشخصية والزوجية، فكروا ماذا تعني لكم العلاقة الزوجية فيما يتعلق بالتطور المشترك والتنمية الذاتية.العلاقة الزوجية هي مجال رائع للتطور، فعلاقتكم الزوجية سوف تشكل مراة ممتازة بالنسبة لكم، وربما تكون أعظم معلم لكم، إذا كنتم ترغبون في ذلك.العبرةكل شيء يعود عليكم بمنتوج أكبر مما تستثمرون أو تزرعون. إذا"زرعتم"الحب في الماضي أو الان (احببتم شخصا ما، منحتم الحب أو اعتنيتم بشخص ما بحب)، فإنه سيعود عليكم بحب أكبر (شخص ما سوف يحبكم)، ذلك يمكن أن يعود بطريقة مختلفة عن الطريقة التي أحببتم بها، وذلك يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، مثل الوقت الذي تستغرقه شتلات النباتات للنمو من البذور. ذلك لا يحدث على الفور. ابحثوا مع أنفسكم ما هي النوعية التي تبحثون عنها لدى زوجكم/تكم، وابدؤوا في صنع ذلك بأنفسكم. كل ما أرتم الحصول عليه - أعطوه للاخرين ولأنفسكم.المعرفة الواضحة والأكيدة أن ذلك سيحدث: يجب عليكم إنشاء معرفة واضحة وأكيدة من انكم سوف تجدون الشريك المناسب بالنسبة لكم، وأنكم ناضجين وجاهزين، ومتفرغين لذلك، وأن ذلك سيحدث في وقت قريب لأن الأمر يتعلق بالنضج، الاستعداد والجهوزية لدى كلا الزوجين. عندما تكون المعرفة موجود دون أدنى شك، فإنكم سوف تنشئون العلاقة التي تريدونها.