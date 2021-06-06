4 وصفات أقنعة لتغذية البشرة

أفضل مستحضرات العناية بالبشرة هي تلك المصنوعة من المكونات الطبيعية، فبالإضافة إلى كونها مفيدة جدًا للبشرة، فإنها لا تترك أي آثار جانبية سيئة عليها. نقدم إليكِ أربعة ماسكات، لتغذية البشرة من وصفات طبيعية تجعل مشاكل البشرة تختفي في لمح البصر.

ماسكات لتغذية البشرة تغذية البشرة تقوم على جانبين أساسيين، أحدهما تناول الغذاء الصحي وشرب المياه الكافية التي تجعل البشرة في حالة جيدة دائمًا، والآخر الاعتناء بالبشرة عن طريق عمل الماسكات الدورية المناسبة لنوع البشرة، لحمايتها من العوامل المؤثرة عليها كالحر والجفاف، وتغذيتها بما تحتاجه كل فترة.

تعرفي على:

ماذا تأكلين للحصول على بشرة نضرة وشعر صحي؟

من مميزات الماسكات الطبيعية، عدم وجود آثار جانبية لها على بشرتك، ولكن يجب أن تجربيها على جزء من الجلد في البداية، وتتأكدي من عدم تحسسك من هذه المواد، قبل تجربة الماسك.

ماسك الأفوكادو لترطيب البشرة

الأفوكادو هو واحد من أكثر المنتجات السحرية، التي يمكن أن تصبح أفضل أصدقائك للعناية بالبشرة بفاعلية. يرجع ذلك إلى أنه غني بالفيتامينات "أ" و"ب6" و"هـ" و "ج" و"ك"، فالأفوكادو لا يمكنك الاستغناء عنه للحفاظ على بشرتك ناعمة وطرية، ولحمايتها من حروق الشمس أيضًا، فإذا كنتِ ترغبين في ترطيب بشرتك أو علاج حروق الشمس، فيمكنك استخدامه في عمل قناع للوجه، و يمكن استخدامه أيضًا للشعر، فهو مفيد لاستعادة اللمعان الطبيعي له، فالزيوت الطبيعية من الأفوكادو تعمل بمثابة بلسم للشعر، وفيتامين "هـ" يعيد تألقه ولمعانه. طريقة عمل ماسك الأفوكادو للبشرة اهرسي 1 أو 2 ثمرة أفوكادو ناضجة. أضيفي ملعقة كبيرة من العسل. اتركي القناع على وجهك لمدة 10 دقائق. اغسليه فقط.

طريقة عمل ماسك الأفوكادو للشعر اهرسي 1 أو 2 ثمرة أفوكادو ناضجة مع ملعقة كبيرة من العسل. أضيفي بيضة أو 2 ملعقة طعام من زيت الزيتون. اتركيه على شعرك لمدة 20-30 دقيقة. اغسلي الشعر. ماسك الموز للبشرة الموز أحد عجائب الطبيعة، وهو يساعد في حل مشاكل مثل البثور وحب الشباب، والعيون المنتفخة، و جفاف اليدين. كل ذلك بسبب احتواء الموز على الفيتامينات "أ"، و"ب"، و"ج"، بالإضافة إلى الزنك والحديد.

فوائد ماسك الموز لجفاف اليدين:

للقضاء على جفاف اليدين، اهرسي موزتين وضعيهما على اليد الجافة والنظيفة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيها. نعدك بأن تكون النتائج واضحة على الفور.

للعيون المنتفخة: ضعي الموز المهروس على المناطق المنتفخة، التي من المؤكد ستختفي على الفور، لأن البوتاسيوم يسحب السوائل الزائدة بسرعة من جلدك.

لعلاج حب الشباب: استخدمي قشر الموز. افركيه من الداخل على المناطق المتضررة ثلاث مرات في اليوم، وستظهر النتائج سريعًا خلال أسبوع واحد. لعمل مقشر منعش ومتعدد الاستخدامات.

للوجه: امزجي موزة مهروسة مع ملعقة كبيرة من السكر، وضعي الخليط على الوجه في حركة دائرية للتخلص من الخلايا الميتة، ثم اشطفيه بالماء.

ماسك الجزر للبشرة والشعر يمكنك استخدام الجزر لتحصلي على بشرة متساوية وجذابة، اهرسي جزرة واحدة لتحصلي على العصير منها، وأضيفي لها ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقتي طعام من الشوفان وامزجيهم، ثم ضعي القناع لمدة 20 دقيقة على وجهك ثم اغسليه، والجزر أيضًا مفيد للشعر المتكسر والضعيف لاحتوائه على فيتامينات "أ" و"هـ". اغسلي 3-4 جزرات كبيرات، وقشري القشرة الخارجية منها، وضعيها في حلة مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند بحيث يغطي الجزر تمامًا، ثم اتركي الجزر ليطهى على نار منخفضة، حتى يتحول لون السائل إلى اللون البرتقالي، ثم صفي الزيت وخزنيه في وعاء أو برطمان في الثلاجة واستخدميه لتغذية الشعر.

أفضل 5 زيوت للعناية بالشعر ماسك العنب للوجه يحتوي العنب على فيتامينات "ب1" و"ب6" و"ج"، بالإضافة إلى الكالسيوم، وهذا يجعله من الثمار الفعالة في العلاجات الطبيعية.

ومن أهم استخداماته الجمالية: علاج الجلد حول الأظافر، اخلطي 10 حبات من العنب مع ملعقتي طعام من السكر، ودلكي المزيج على الجلد حول الأظافر ثم اشطفيه. علاج جفاف اليدين، قطعي حفنة من العنب بالنصف ثم اعصريها، واستخدميها على اليدين. ترطيب البشرة، استخدمي العنب كمرطب للبشرة، عن طريق وضع القليل منه عليها باستخدام قطن الوجه ثم اشطفيه جيدًا. إزالة البقع والتلون من الأسنان، فيحتوي العنب على حمض الماليك الذي يساعد على إزالة الرواسب الملونة على الأسنان، كتلك الموجودة بالفراولة، فيمكنك فرك أسنانك باستخدام العنب أو إضافته على معجون الأسنان عند الاستخدام.