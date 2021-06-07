المرأة

نجوى كرم تكشف لأول مرة قصة حلم رأته عام 1994 وكان مؤثرا في حياتها... فيديو

Lebanon 24
07-06-2021 | 11:00
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كشفت الفنانة نجوى كرم، أمس الأحد، لأول مرة قصة حلم رأته عام 1994 وكان مؤثرا في حياتها.
وقالت كرم، خلال برنامج "الدنيا علمتني" على قناة MBC1، إنها "رأت نفسها في الحلم تطير بين النجوم بفستان أزرق مرصع بالنجوم، وتتراقص وتتمايل بين نجمة ونجمة، وبعد ذلك بدأت معركة نجاحها، ونفذت الفستان بتفاصيله، وغنت به على أهم المسارح، ومنذ تلك اللحظة صارت علاقتها بالنجوم أقوى، وفي ليالي الصيف كان ترى نجمة تشع وتتوهج أكثر من غيرها، ويدور حوار بينها وبين النجمة".

وأضافت أنها "عرفت بوجود علاقة بيننا وبين النجوم، وتعلمت من التطبيق والعمل على الأرض أن حجم ما تريد الحصول عليه من الدنيا يحدد حجم الفاتورة التي تسددها".

المصدر: سبوتنيك
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