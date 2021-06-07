ساعتها ثمنها يتخطى الـ 27 ألف دولار.. إطلالة ياسمين صبري الأخيرة بسيطة ولكن سعرها خيالي! (صورة)

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري أخيراً بملابس صيفية أنيقة ونسقت معها اكسسوارات من أهم الماركات العالمية بأسعار خيالية، الأمر الذي جعلها محط اهتمام وتعليق المتابعين.

واختارت ياسمفي أحدث إطلالة لها تنورة "بليسيه" بقماش صيفي من عدة ألوان متداخلة، حملت توقيع دار الأزياء العالمية Versace، ويبلغ سعرها نحو 2880 دولار أميركي. ونسقت معها توب بيضاء ناعمة وبتصميم بسيط.

وأكملت إطلالتها بحذاء أنيق ذا كعب عال شفاف من ماركة Aquazzura العالمية، نسقت معه حقيبة يد صغيرة الحجم من ماركة Fendi يصل سعرها إلى 3100 دولار.

وتزينت ياسمين أيضاً بساعة راقية من الألماس من دار Franck Muller، ويصل سعرها إلى 27692 دولارا، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة ياسمين الباهظة الثمن، وتعرضت بسببها للكثير من الانتقادات، متهمين اياها باستعراض ثروة زوجها رجل الاعمال احمد ابو هشيمة، في حين دافع عنها العديد من محبيها، وأثنوا على اناقتها الدائمة.