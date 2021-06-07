المرأة

ساعتها ثمنها يتخطى الـ 27 ألف دولار.. إطلالة ياسمين صبري الأخيرة بسيطة ولكن سعرها خيالي! (صورة)

Lebanon 24
07-06-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-830744-637586537072278773.PNG
Doc-P-830744-637586537072278773.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري أخيراً بملابس صيفية أنيقة ونسقت معها اكسسوارات من أهم الماركات العالمية بأسعار خيالية، الأمر الذي جعلها محط اهتمام وتعليق المتابعين.

 

واختارت ياسمفي أحدث إطلالة لها تنورة "بليسيه" بقماش صيفي من عدة ألوان متداخلة، حملت توقيع دار الأزياء العالمية Versace، ويبلغ سعرها نحو 2880 دولار أميركي. ونسقت معها توب بيضاء ناعمة وبتصميم بسيط.

 

وأكملت إطلالتها بحذاء أنيق ذا كعب عال شفاف من ماركة Aquazzura العالمية، نسقت معه حقيبة يد صغيرة الحجم من ماركة Fendi يصل سعرها إلى 3100 دولار.

 

وتزينت ياسمين أيضاً بساعة راقية من الألماس من دار Franck Muller، ويصل سعرها إلى 27692 دولارا، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها.

 

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة ياسمين الباهظة الثمن، وتعرضت بسببها للكثير من الانتقادات، متهمين اياها باستعراض ثروة زوجها رجل الاعمال احمد ابو هشيمة، في حين دافع عنها العديد من محبيها، وأثنوا على اناقتها الدائمة.

 

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2021-06-07
09:50 | 2021-06-07
08:00 | 2021-06-07
05:00 | 2021-06-07
02:00 | 2021-06-07
16:00 | 2021-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website