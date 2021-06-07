المرأة

إليكِ 7 أسباب وراء انخفاض الرغبة الجنسية للزوج

Lebanon 24
07-06-2021 | 18:00
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هل تعانين من مشكلة انخفاض الرغبة الجنسية لزوجك؟ هذا أمر غير طبيعي، حيث من الشائع أن يتمتع الرجال برغبة جنسية عالية، لذا فإن انخفاض الرغبة الجنسية لزوجك وعزوفه عن ممارسة العلاقة الحميمة، يعني أنه يعاني من مشكلة طبية أو نفسية أو أن هناك خطباً ما في علاقتكما. السطور التالية تشمل أهم الأسباب وراء انخفاض الرغبة الجنسية للزوج، تعرّفي إليها وربما تجدين الحل لمشكلتك.
1- انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون
هناك نسبة غير قليلة من الرجال يعانون من انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون المسؤول عن الإثارة الجنسية.
ويمكن عبر فحص دم بسيط معرفة إذا كان زوجك يعاني من انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، والعلاج يكون بسيط جداً أيضاً.
2- البدانة
إذا كان زوجك يعاني من الوزن الزائد، فربما يكون هذا هو سبب انخفاض رغبته في ممارسة الجنس، فالخلايا الدهنية تعمل ضد هرمون التستوستيرون، لذا فالحل هو اتباع حمية غذائية، وممارسة الرياضة، من أجل الوصول إلى وزن طبيعي يساعد الجسم على استعادة أنشطته الحيوية بالكامل.
3- مشاهدة المواد الإباحية
إذا كان زوجك مدمناً على مشاهدة المواد الإباحية، فبالتأكيد هذا سبب عزوفه عن ممارسة العلاقة الحميمة، فمشاهدة هذه المواد تقتل القدرة على الاستمتاع بالعلاقة الحميمة الطبيعية.
4- إدمان العمل
يبدو إدمان العمل أمر غير ضار، ولكنه في النهاية شيء يصرف تركيز زوجك عنكِ، ما يجعله يضع العلاقة الحميمة في مرتبة متأخرة على قائمة أولوياته.
قد يكون سبب إدمان زوجك للعمل هو أنه لا يشعر بالتقدير في المنزل، ويستمد شعوره بالأهمية والتقدير من العمل، فحاولي الاهتمام به، وإظهار تقديرك له.
5- انخفاض التواصل العاطفي
العلاقة الحميمة الناجحة هي نتاج علاقة وثيقة بين الزوجين، لذا إذا كانت علاقتكما تفتقر إلى التفاهم والتواصل والعاطفة، فإن الرغبة الجنسية تنخفض.
والحل هنا هو العمل على توطيد العلاقة بينك وبين زوجك، وتعزيز التفاهم والتواصل بينكما.
6- عدم الاحترام
إذا كان زوجك يشعر بعدم احترامك له، فبالتأكيد لن يرغب في ممارسة العلاقة الحميمة معكِ، لذا تحققي من أسلوب تعاملكِ معه، وامنحيه الاحترام الذي يستحقه، خاصة أمام أطفالكما، وأمام الآخرين.
7- انعدام الثقة
نتيجة الموروثات الثقافية الخاطئة، قد يعاني الزوج من مخاوف تدور عن قدرته على ممارسة العلاقة الحميمة بنحو جيد، وبالتالي ينعكس هذا على رغبته سلباً، والحل هنا هو العمل على تعزيز ثقة الزوج بنفسه، وإظهار تقبلك الكامل له، حتى يثق بقدرته على إسعادك.
المصدر: نواعم
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