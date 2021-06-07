كيف يؤثر الشامبو الجاف على شعرك؟

الشامبو الجاف طريقة سريعة وسهلة لتنعش شعرك بين الاستحمام. سواء كنت ترغبين في إظهاره بحجم أكبر أو التخلّص من الزيت الزائد في شعرك وفروة الرأس. يمكن أن يكون الشامبو الجاف منقذًاً في حال كهذه، خاصة للأشخاص ذوي الشعر الدهني وفق موقع «هيلث دايجيست».على الرغم من اسمه، فإن الشامبو الجاف ليس في الواقع شامبو، ولن ينظف شعرك تماماً. إنه بالأحرى منتج بخاخ يحتوي على الكحول أو النشا يمتص الزيوت والدهون الزائدة على فروة رأسك وفي جذور شعرك، من أجل إعطائه مظهراً أكثر انتعاشاً وأقل دهنية. لكن هذا لا يعني أن الشامبو الجاف يزيل الزيت الزائد من شعرك أو يتخلّص منه. نظراً لأن الشامبو الجاف منتج من دون ماء، فهو لا يشطف الزيت، بل يجعله أقل وضوحاً.الشامبو الجاف منتج رائع للاستخدام بين غسلات الشعر أو أثناء التنقل، لكن لا ينبغي استخدامه يومياً. في حين أنه ليس ضاراً بطبيعته لشعرك أو فروة رأسك، يجب ألا يحل الشامبو الجاف محل الشامبو الفعلي. «لا ينبغي استخدام الشامبو الجاف كبديل منتظم للشامبو الحقيقي، لأنه ببساطة لا ينظف فروة الرأس؛ فهو لا يزيل الزيوت وخلايا الجلد الميتة والتلوث والعرق أو غيرها»، كما تقول اختصاصية التجميل أنابيل كينجسلي.وتتابع: «تذكري أن فروة رأسك هي جلد، وتحتاج إلى عناية مماثلة لتكون صحية، والشعر ينمو بأفضل حالاته من فروة رأس صحية».يمكن أن يؤدي استخدام الشامبو الجاف بشكل متكرر إلى تراكم البقايا على فروة رأسك، مما قد يؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر ويؤدي إلى الالتهاب، ويقلل من نمو الشعر. لهذا السبب من المهم استخدام الشامبو الجاف لمدة يوم أو يومين فقط بين الغسلات. على الرغم من أنه يمكن أن يكون مفيداً، فإنه لا ينبغي أن يكون جزءاً من روتين شعرك اليومي