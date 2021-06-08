مذيعة أخبار الـ MTV تخطف الأنظار بجمالها وإطلالتها.. شاهدوا نبيلة عواد بالأزرق الملوكي (صور)

لفتت مذيعة الأخبار في الـ MTV نبيلة عواد الأنظار مؤخرا بإطلالتها خلال تقديم الحفل الخاص بمؤسسة رينيه معوّض.

وبدت نبيلة جميلة جداً وهي ارتدت فستانا باللون الأزرق من دون أكمام ومتوسط الطول من توقيع المصممة ساندي نور واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع.

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A post shared by Nabila Nadim Awad (@nabilaawad)





وقد أثنى المتابعون على جمال وأناقة نبيلة، وهي تعتبر من أجمل مذيعات الأخبار في لبنان.