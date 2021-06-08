3 محاور أساسية ترتكز عليها علاقتك.. لا تنسيها بعد الزواج

العلاقة بين الحبيبين ترتكز على محاور أساسية، تلك الأمور الرئيسة التي تضمن استقرار العلاقة وترابط طرفيها، والتي بتجاهلها، تتعرض العلاقة لخطر الهدم.وبالتالي فإن علاقتك بشريك حياتك ترتكز على محاور أساسية، عليكِ أن تحافظي عليها وألا تتجاهليها أو تهمليها أو تنسيها بعد مرور سنوات من الزواج، وهي ثلاث فلا تنسيها أبداً.1- سبب انجذابك لشريك حياتكعودي بالذاكرة إلى الماضي، وتذكري المرة الأولى التي دق فيها قلبك لشريك حياتك، أو شعرتِ فيها بالانجذاب نحوه، تذكري ما هو السبب الرئيس الذي جعلكِ تنجذبين له، ربما لياقته، وسامته، تمكُّنه من الحديث، أياً كان السبب، عليكِ تذكره دائماً، فسيكون نقطة العودة إلى الشغف والحب، عندما تتكاثر عليكما المسؤوليات أو تشعرين بالبعد عنه أو بفقدان الشغف نحوه.2- سبب انجذاب شريك حياتك لكِبالتأكيد أخبركِ زوجك يوماً بالسبب الذي جذبه إليكِ، إن لم يكن قد فعل هذا من قبل، فاسأليه أنتِ.سبب انجذاب زوجك إليكِ قد يكون ابتسامتكِ المشرقة، أو أناقتكِ، أو خفة ظلك.. أياً كان السبب فبمجرد معرفتك به، أنتِ تملكين مفتاح جذب زوجك إليكِ كلما شعرتِ بأنه ينصرف عنكِ أو يفقد شغفه بالعلاقة.بالتأكيد لن تقلدي نفسك سابقاً، ولكن هناك أشياء يكون من الجيد استعادتها ولو بأسلوب جديد ومتطور، حتى يظل زوجك منبهراً بكِ.3- عهدك مع شريك حياتكفي بداية ارتباطك بشريك حياتك، تتبادلان قطع الوعود، مثل الإخلاص، البقاء معاً في السراء والضراء، اهتمام كل منكما بالآخر، الاحترام المتبادل، وغيرها من العهود التي عليكما الالتزام بها وعدم نسيانها أو تجاهلها أبداً لضمان استمرار واستقرار علاقتكما.