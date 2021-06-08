المرأة

تعرفي إلى الوقت المناسب لتقديم الماء لطفلك الرضيع

Lebanon 24
08-06-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-831147-637587535781857727.jpg
Doc-P-831147-637587535781857727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع ارتفاع درجات الحرارة، قد تتساءلين عن الوقت المناسب لتقديم الماء لطفلك الرضيع، حيث تراودكِ مخاوف من كونه يشعر بالظمأ ولا يستطيع التعبير.

تقرير طبي ألماني صدر ليقدم توصيات بشأن الوقت المناسب لتقديم الماء للطفل الرضيع، حيث أشار التقرير إلى أنه لا يجب تقديم الماء له حتى الشهر السادس من عمره، حيث يمكن أن يصيبه الماء بما يُعرف بالتسمم المائي، وهو نوع من التسمم يشكل خطراً على حياة الطفل، وأعراضه الإسهال والقيء والحمى.

وأكد التقرير أنه حتى الشهر السادس من عمر الطفل، يحصل الأخير على احتياجاته من الماء من حليب الرضاعة، لذا لا يحتاج إلى شرب الماء حتى مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوصى التقرير بضرورة إرضاع الطفل مرات متكررة لتجنب شعوره بالظمأ، ويمكن التأكد من أنه يحصل على كمية كافية من الماء عبر ملاحظة حفاضاته، والمعدل الطبيعي هو تغيير ست حفاضات ممتلئة على مدار اليوم.

أما عن أعراض شعور الطفل الرضيع بالظمأ، فتتمثل في اللعق بلسانه، أو مص إصبعه، أو إظهار الشعور بالقلق وعدم الهدوء، وفي هذه الحالة يجب إرضاع الطفل على الفور ليحصل على احتياجاته من الماء.

 
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2021-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2021-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2021-06-08
09:27 | 2021-06-08
08:00 | 2021-06-08
07:20 | 2021-06-08
05:00 | 2021-06-08
03:00 | 2021-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website