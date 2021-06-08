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© Lebanon24
المرأة
تعرفي إلى الوقت المناسب لتقديم الماء لطفلك الرضيع
Lebanon 24
08-06-2021
|
11:00
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مع ارتفاع درجات الحرارة، قد تتساءلين عن الوقت المناسب لتقديم الماء لطفلك الرضيع، حيث تراودكِ مخاوف من كونه يشعر بالظمأ ولا يستطيع التعبير.
تقرير طبي ألماني صدر ليقدم توصيات بشأن الوقت المناسب لتقديم الماء للطفل الرضيع، حيث أشار التقرير إلى أنه لا يجب تقديم الماء له حتى الشهر السادس من عمره، حيث يمكن أن يصيبه الماء بما يُعرف بالتسمم المائي، وهو نوع من التسمم يشكل خطراً على حياة الطفل، وأعراضه الإسهال والقيء والحمى.
وأكد التقرير أنه حتى الشهر السادس من عمر الطفل، يحصل الأخير على احتياجاته من الماء من حليب الرضاعة، لذا لا يحتاج إلى شرب الماء حتى مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأوصى التقرير بضرورة إرضاع الطفل مرات متكررة لتجنب شعوره بالظمأ، ويمكن التأكد من أنه يحصل على كمية كافية من الماء عبر ملاحظة حفاضاته، والمعدل الطبيعي هو تغيير ست حفاضات ممتلئة على مدار اليوم.
أما عن أعراض شعور الطفل الرضيع بالظمأ، فتتمثل في اللعق بلسانه، أو مص إصبعه، أو إظهار الشعور بالقلق وعدم الهدوء، وفي هذه الحالة يجب إرضاع الطفل على الفور ليحصل على احتياجاته من الماء.
المصدر: نواعم
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