8 علامات في شعر المرأة تعكس حالتها الصحية

يعكس شكل الشعر وقوته العديد من الحقائق بشأن الوضع الصحي للمرأة مثل المعاناة من نقص الفيتامينات وخلل في الجهاز المناعي وغير ذلك.



ولا يعبر جمال الشعر ولمعانه عن أناقة المرأة وجمالها فقط، إذ يعكس أيضا الكثير عن الحالة الصحية للنساء على صعيد الأجهزة الحيوية والغدد ونسب الفيتامنيات وغيرها من الأمور الصحية المهمة.

ونستعرض في ما يلي أهم ما يعكسه مظهر الشعر عن الصحة العضوية للمرأة:



1-الشعر التالف



بجانب المظهر الخارجي السيئ، لا تتوقف معاناة المرأة مع الشعر التالف على الأناقة، بل تمتد لتشمل المستوى الصحي، لأن فقدان الشعر حيويته وتعرضه للتلف دليل على نقص العناصر الغذائية واحتياج الجسم لعناصر السيلينيوم والكبريت والفوسفور.



2- القشرة





3- الشعر الخفيف



امتلاك المرأة شعرا خفيفا أو هشا دليل على علامات صحية مختلفة الدرجات والخطورة، إذ يعد سببه نقص البروتينات والمغذيات الواصلة إلى بصيلات الشعر، وأيضا يتسبب في الأرق وارتفاع ضغط الدم، بجانب الشعور بأوجاع الظهر المزمنة بفقدان الشعر لثخانته.



4- فقدان الشعر البؤري رغم أن القشرة لا تعد مشكلة صحية خطيرة باعتبارها ظاهرة طبية تصيب فروة الرأس للعديد من الأسباب، فإن هذا الأمر لا ينطبق على قشرة الرأس صفراء اللون، التي تعتبر علامة واضحة على إمكانية الإصابة بالعديد من الأعراض المرضية مثل مشاكل الجهاز الهضمي أو نقص المناعة أو الإصابة بالتهابات الجلد خاصة بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية.امتلاك المرأة شعرا خفيفا أو هشا دليل على علامات صحية مختلفة الدرجات والخطورة، إذ يعد سببه نقص البروتينات والمغذيات الواصلة إلى بصيلات الشعر، وأيضا يتسبب في الأرق وارتفاع ضغط الدم، بجانب الشعور بأوجاع الظهر المزمنة بفقدان الشعر لثخانته.

أحد الأعراض التي تصيب شعر المرأة تجعل الخصل تسقط من جذورها عند شدها وبأعداد كبيرة تفوق الـ5 خصل أو ربما تزيد على ذلك، وينصح دائماً بالحصول على الاستشارة الطبية عند فقدان خصل الشعر بكميات كبيرة، كونه دليلا على المعاناة من مشكلات في الغدد الصماء أو الجهاز المناعي أو حتى بداية ظهور أعراض الإصابة بمرض السكري.



5- دهون الشعر



إفرازات فروة الرأس الدهنية سلوك طبيعي لأصحاب البشرة الدهنية، وتعد من الأمور غير الخطرة حال انخفاض الإفرازات عند التقليل أو الابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية والكافيين والحلويات، بجانب استخدام العلاجات الطبية الأخرى.



وفي حال عدم تأثير الإجراءات الوقائية للحد من الإفرازات الدهنية لفروة الرأس بشكل إيجابي يجب الحصول على الرعاية الطبية، لأن الإفرازات الدهنية الغزيرة لفروة الرأس قد تدل على مشكلات في عملية الأيض أو خلل هرموني أو مشكلات في الكبد.



6- الشيب المبكر

يرتبط ظهور الشعر الأبيض أو ظاهرة الشيب المبكر بشكل أساسي بالاستعداد الوراثي لكل إنسان، إذ لا يرتبط الأمر بسن معين لكن بدء ظهور الشعر الأبيض في الرأس لأسباب غير وراثية انعكاس قوي على معاناة الشخص من الإجهاد والتعب واتباع نظام غذائي غير جيد.



7- حكة فروة الرأس



إذا كانت حكة الرأس مصحوبة ببثور وتقشير جلد الرأس وتهيجه فإنها علامات لحاجة المرأة إلى تدخل عاجل من طبيب الأمراض الجلدية، لكن المعاناة من حكة فروة الرأس المستمرة غير المصاحبة للأعراض السابق ذكرها قد تكون علامة على اضطراب في الجهاز العصبي بسبب الإجهاد والضغط العصبي.



8- الشعر الجاف والأطراف المقصفة

علامات شهيرة تشترك فيها النساء اللائي يستخدمن مجفف الشعر بشكل متكرر ويستخدمن المستحضرات الكيميائية الضارة للشعر، إضافة إلى النساء اللائي يتبعن نظاما غذائيا غير صحي، لكن الشعر الجاف وتقصف الأطراف قد تكون انعكاسا لأضرار صحية تتعلق باحتياج الجسم للفيتامينات والبروتين أو المعاناة من خلل في الغدد الصماء.