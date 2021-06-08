البودرة المعدنية.. عصا سحرية لبشرة مثالية

أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" بأن البودرة المعدنية (Mineral Powder) تعد بمثابة عصا سحرية للحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب، حيث إنها تساعد في الحصول على بشرة نقية ومتجانسة.

وأوضحت البوابة أن البودرة المعدنية تعد مناسبة جداً للبشرة الحساسة، حيث إنها تحتوي على المغنيسيوم وأكسيد الزنك، اللذين يعملان على تنظيف البشرة وتخليصها من الالتهابات البسيطة والتخفيف من آثار حب الشباب والالتهاب الجلدي العصبي.

كما تشتمل البودرة المعدنية على الكالسيوم والتورمالين، اللذين يقيان البشرة من الجفاف. وبالإضافة إلى ذلك، تمتاز البودرة المعدنية بجزيئات لامعة عاكسة للضوء، التي توفر بدورها درجة حماية بسيطة من أشعة الشمس، لذا فهي لا تغني عن استعمال كريمات الحماية من الشمس.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الجزيئات اللامعة تعمل على إخفاء التجاعيد الصغيرة، وتمنح البشرة مظهراً مشدوداً إلى حد ما.

وبخلاف البودرة العادية، لا تتسبب البودرة المعدنية في انسداد المسام، ما يتيح للبشرة تنفساً جيداً، كما أنها تتمتع بقدرة تغطية عالية، الأمر الذي يعمل على توحيد لون البشرة ويمنحها مظهراً متجانساً. وعلاوة على ذلك، تمتاز البودرة المعدنية بمقاومتها للعرق ورذاذ الماء.

وللاستفادة من المزايا الجمة للبودرة المعدنية، ينبغي استخدام بودرة طبيعية تماماً وتخلو من أية مواد صناعية مثل المواد العطرية والمواد الحافظة والسليكون والكحول والبارافين والزيوت المعدنية.