المرأة

البودرة المعدنية.. عصا سحرية لبشرة مثالية

Lebanon 24
08-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-831237-637587712225001518.jpg
Doc-P-831237-637587712225001518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" بأن البودرة المعدنية (Mineral Powder) تعد بمثابة عصا سحرية للحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب، حيث إنها تساعد في الحصول على بشرة نقية ومتجانسة.
وأوضحت البوابة أن البودرة المعدنية تعد مناسبة جداً للبشرة الحساسة، حيث إنها تحتوي على المغنيسيوم وأكسيد الزنك، اللذين يعملان على تنظيف البشرة وتخليصها من الالتهابات البسيطة والتخفيف من آثار حب الشباب والالتهاب الجلدي العصبي.
كما تشتمل البودرة المعدنية على الكالسيوم والتورمالين، اللذين يقيان البشرة من الجفاف. وبالإضافة إلى ذلك، تمتاز البودرة المعدنية بجزيئات لامعة عاكسة للضوء، التي توفر بدورها درجة حماية بسيطة من أشعة الشمس، لذا فهي لا تغني عن استعمال كريمات الحماية من الشمس.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الجزيئات اللامعة تعمل على إخفاء التجاعيد الصغيرة، وتمنح البشرة مظهراً مشدوداً إلى حد ما.
وبخلاف البودرة العادية، لا تتسبب البودرة المعدنية في انسداد المسام، ما يتيح للبشرة تنفساً جيداً، كما أنها تتمتع بقدرة تغطية عالية، الأمر الذي يعمل على توحيد لون البشرة ويمنحها مظهراً متجانساً. وعلاوة على ذلك، تمتاز البودرة المعدنية بمقاومتها للعرق ورذاذ الماء.
وللاستفادة من المزايا الجمة للبودرة المعدنية، ينبغي استخدام بودرة طبيعية تماماً وتخلو من أية مواد صناعية مثل المواد العطرية والمواد الحافظة والسليكون والكحول والبارافين والزيوت المعدنية.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2021-06-08
11:00 | 2021-06-08
09:27 | 2021-06-08
08:00 | 2021-06-08
07:20 | 2021-06-08
05:00 | 2021-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website