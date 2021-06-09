المرأة

ورد الخال تلقّت لقاح أسترازينيكا.. هذا ما قالته

Lebanon 24
09-06-2021 | 02:00
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تلقت الممثلة ورد الخال الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا. ونشرت ورد صورة خلال تلقيها اللقاح وأرفقتها بتعليق عفوي ولطيف جدًا وهو "وتلقحنا صورة للتاريخ في حال تحولنا الى كائن مختلف".

وأشار موقع "بصراحة" الى أن ورد تقرأ حاليًا عدد من السيناريو مع أكثر من شركة انتاج لكن ليست متحمسة كفاية لهذه الاعمال. 
المصدر: بصراحة
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